Infotrafic: Restricţia pentru traficul greu impusă pe DN 7CC, ridicată pe perioada sărbătorilor

Lotul 3 al autostrăzii A1 Lugoj-Deva este în pericol de reziliere, deşi stadiul de execuţie este peste 80% şi constructorul este mobilizat în teren, atrag atenţia reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură, într-un comunicat de presă, postat pe Facebook."(...) reprezentanţii CNAIR (Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, n.r.) s-au deplasat pe loturile 3 şi 4 ale Autostrăzii A1 Lugoj-Deva pentru a inspecta mobilizarea constructorilor şi au constatat că este necorespunzătoare pe cele două tronsoane, neluând în considerare că, în această perioadă a anului, în proximitatea sărbătorilor pascale, constructorii îşi iau câteva zile libere. În acest context, vizita "inopinată" şi poziţia extrem de dură, în special la adresa constructorului de pe lotul 3 (Comşa), denotă rea-voinţă, lipsă de înţelegere faţa de un partener comercial şi duplicitate, cei din CNAIR înţelegând până la urmă motivele activităţii slabe, însă doar pentru antreprenorul de pe lotul 4 (UMB), probabil dorind să găsească motive pentru rezilierea contractului cu spaniolii de la Comşa", subliniază sursa citată.Reprezentanţii Asociaţiei consideră că o reziliere a contractului care vizează lucrările pe Lotul 3 al autostrăzii A1 Lugoj - Deva "ar fi dezastruoasă"."O astfel de reziliere în acest stadiu ar fi dezastruoasă, atât din punct de vedere al deschiderii circulaţiei, care ar fi amânată cu câţiva ani, dar şi din punct de vedere al revendicărilor financiare ale antreprenorului general care ar fi cerute din cauza gestionării complet greşite a contractului de către CNAIR. Dacă pe lotul 4 lucrările la autostradă au fost sistate complet, pe lotul 3 chiar s-a muncit şi s-a avansat în aceste zile! În imaginile surprinse în zonă de unul dintre pasionaţii de infrastructură chiar ieri, cei de la Comşa erau prezenţi pe tot şantierul şi executau lucrări de asfaltare, umpluturi, turnare beton, taluzare şi construcţie parcări", precizează sursa citată.Potrivit celor de la Pro Infrastructură, problemele invocate de către CNAIR pentru lotul 3 sunt "fie afirmaţii mincinoase, fie dezinformări"."În plus, problemele invocate de cei din CNAIR pentru lotul 3 sunt fie afirmaţii mincinoase, fie dezinformări ! Soluţia tehnică pentru stabilitatea terasamentelor la kilometrul 76 (zona nodului rutier de la Ilia) a fost prezentată de constructor şi aprobată de către consultantul lucrării. Mobilizarea este una suficientă pentru ca lucrările din contract să fie finalizate în acest an dacă se rezolvă situaţia contractuală şi disputele, aşa cum afirmă şi consultantul de pe acest proiect", susţin oficialii Pro Infrastructură.În plus, aceştia sunt de părere că, după sărbătorile Pascale, această mobilizare va creşte considerabil. "Nu se poate vorbi despre o incapacitate a antreprenorului de a continua şi finaliza proiectul, atât timp cât sectorul de autostradă se afla la un procent fizic de peste 80%, conform datelor oficiale oferite chiar de CNAIR. Toate aceste lucrări au fost verificate de consultant şi platite de CNAIR. A identifica drept unic vinovat constructorul pentru problemele tehnice apărute este o abordare incorectă, iresponsabilă, care manipulează opinia publică", precizează Asociaţia Pro Infrastructură.În februarie, ministrul Transporturilor, Lucian Şova, a solicitat constructorului lotului 3 al autostrăzii Lugoj-Deva să decidă în cel mult o săptămână dacă poate continua lucrările pe acest tronson, în condiţiile în care acestea înaintează greu de un an de zile."Întâlnirea ministrului cu asocierea de firme Teloxim, Consa, Aldesa Construcciones şi Arcadis Eurometudes vine în contexul în care lucrările înaintează greu de un an de zile. Pe acest lot au apărut o serie de probleme din cauza nerespectării calităţii lucrărilor şi a mobilizării slabe a antreprenorului. Acest fapt poate conduce la rezilierea contractului din cauze exclusiv imputabile antreprenorului. Stadiul de execuţie a lotului 3 este de aproximativ 80%", scriau pe Facebook reprezentanţii Ministerului Transporturilor.Potrivit datelor publicate pe site-ul CNAIR, valoarea contractului pentru acest lot este de 579,927 milioane lei, fără TVA, din care 492,938 milioane lei fonduri de coeziune (85%) şi 86,989 milioane lei Guvernul României (15%), iar lucrările ar fi trebuit finalizate în mai 2016.AGERPRES/(AS - editor: Daniel Badea, editor online: Ada Vîlceanu)