Salman Khan, 6 ani de închisoare! Iubitul Iuliei Vântur e devastat

19:20

Edi Iordănescu (39 de ani) a reuşit să îndeplinească obiectivul clubului Astra, accederea în play-off, însă a plecat după înfrângerea cu Viitorul, 0-2, și după ce patronul echipei, Ioan Niculae, l-a ironizat. Imediat după încheierea sezonului regulat, Ioan Niculae îl lăuda pe Edi Iordănescu. „Am fost la Ploiești pentru a avea un ultim contact cu echipa. […] The post De ce a plecat Edi Iordănescu de la Astra appeared first on Cancan.ro.