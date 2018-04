Parada anuală de Paște din New York prezintă cele mai CIUDATE costume şi pălării. FOTO în articol

Parada anuală de Paște din New York are loc pe Fifth Avenue din Manhattan. De obicei, la acestă paradă sunt prezentate cele mai ciudate costumaţii pe care oamenii şi le confecţionează strict pentru procesiunea de Paşte. Totul începe la ora 10:00 continuând până spre ora 16:00. Centrul paradei este Catedralei Sf. Patrick.

