7 beneficii absolut surprinzatoare pe care le are uleiul de cocos virgin

Cand vine vorba de sanatatea intregului corp, dar si de ingrijirea pielii si a parului, uleiul de cocos extravirgin isi are un bine meritat loc in lista produselor ale caror efecte sunt uimitoare. Acest ulei de cocos virgin a reprezentat obiect de studiu pentru numeroase cercetari, datorita structurii sale biochimice paradoxale. Fiind extrem de bogat in grasimi saturate, uleiul de cocos era considerat nesantos in timpurile stravechi, insa oamenii de stiinta au efectuat numeroase studii care au demonstrat contrariul.

