Hunedoara: Piese din Tezaurul de la Cioclovina, expuse pe parcursul lunii aprilie la muzeul din Deva

Directorul tehnic al CSA Steaua, Marius Lăcătuş, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte ca la partida cu Academia Rapid din etapa a 23-a a Ligii a IV-a la fotbal numărul fanilor stelişti prezenţi pe Arena Naţională să îl depăşească pe cel al suporterilor adverşi."La ora actuală nu sunt stadioane care să aibă mai mult de 4.000 de locuri în Bucureşti. Aşa că am ales Arena Naţională. Ne doream să avem 7-8-9.000 de suporteri alături de echipă. Sper ca acest lucru să se întâmple la meciul cu Rapid. Dacă pe teren vom fi la egalitate numerică, sper ca în tribune numărul fanilor stelişti să fie peste cel al rapidiştilor. Pentru că publicul poate fi al 12-lea jucător la un meci cu asemenea miză. Ne dorim ca după partida cu Rapid să fim pe primul loc. Nu cred că suporterii rapidişti vor fi mai mulţi decât cei stelişti la acest meci. Sunt sigur că vom fi numeric la fel ca rapidiştii, dacă nu mai mulţi. Obiectivul nostru nu trebuie să fie să aducem mai mulţi suporteri în tribune decât FCSB. Sunt fani stelişti alături de FCSB, sunt fani stelişti alături de noi şi sunt foarte mulţi indecişi. Probabil cu această ocazie îi vom atrage de partea noastră", a spus fostul fotbalist."Sunt avantaje şi dezavantaje că jucăm pe Arena Naţională. Vorbind despre experienţă, poate Rapid are un mic avantaj. Dar jucătorii noştri nu sunt chiar aşa tinerei sau copii. Au aproape un an de când joacă împreună. Dacă au făcut faţă unui meci pe Giuleşti unde atmosfera e cu totul şi cu totul alta, sigur vor face faţă şi pe Arena Naţională. În plus, ai noştri fiind mai tineri, sper să şi alerge mai mult decât jucătorii cu experienţă ai Rapidului", a adăugat directorul tehnic.Marius Lăcătuş a menţionat că la partida cu Academia Rapid vor fi prezenţi mai mulţi foşti jucători ai echipei Steaua, în special componenţi ai generaţiei '86. "Au fost invitaţi la meci. Cu Gică Hagi voi vorbi pentru a-l invita. Încă nu m-am uitat pe programul Ligii I. Am vorbit cu Stângaciu, Bumbescu, Belodedici, Bărbulescu, Tudorel Stoica, Piţurcă, apoi trebuie să iau legătura cu Majearu, Radu II, Gabi Balint... Deci în majoritate jucătorii generaţiei '86 vor fi alături de această echipă la meciul cu Rapid. Sper să atragem cât mai mulţi foşti jucători ai Stelei la acest meci", a afirmat el.În ceea ce priveşte sistemul competiţional al Ligii IV-a, Marius Lăcătuş a spus că nu e normal ca în play-off distanţa dintre lider şi locul 4 să fie doar de 3 puncte. "Nu mi se pare absolut deloc normal să ajungi după un an să pleci în play-off doar cu 3 puncte avans faţă de locul 4. Acolo se poate întâmpla orice. Nu e normal. Mai ales că după aceea urmează alte două meciuri de baraj. Din câte am înţeles la alte AJF-uri din ţară nu se joacă acest sistem" a explicat el.Întrebat cum comentează zvonurile privind o invitaţie a FRF de a participa direct în Liga a II-a în sezonul 2018-2019 alături de Academia Rapid, Lăcătuş a răspuns: "Încă nu se ştie nici cine e preşedintele federaţiei. Dar noi trebuie să fim pregătiţi pentru orice. Sigur că ne-am dori ca această echipă să facă paşii normali din punct de vedere sportiv. În cazul în care ni se va face această propunere o vom lua în calcul, vom analiza şi vom lua o hotărâre. Nu e deloc simplu, pentru că una e să joci în Liga a IV-a şi în sezonul următor să ajungi să joci în Liga a II-a".Lăcătuş, care joi a împlinit 54 de ani, şi-a amintit că pe vremea când era jucător ziua de naştere îl prindea mereu în cantonament. "De regulă ziua mea de naştere mă prindea în cantonament când eram jucător. Prindeam des primăvara europeană şi îmi făcea plăcere, iar faptul că stăteam în cantonament era mai puţin important. Ziua de naştere poţi să o serbezi şi înainte şi după, nu contează", a precizat el.Echipa de fotbal CSA Steaua întâlneşte, la 14 aprilie, de la ora 19,45, pe Arena Naţională din Capitală, formaţia Academia Rapid, într-o partidă contând pentru etapa a 23-a a Ligii a IV-a.AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)