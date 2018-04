Criminalul de la Ștefănești Argeș a fost arestat. El a mărturisit că și-a ucis soția din gelozie

17:00

Paștele este sărbătoarea care aduce bucuria Învierii la creștini și simbolizează renașterea omenirii. Totodată, Paștele este și sărbătoarea primăverii, a momentului în care natura se trezește la viață. Așadar, e firesc ca în aceste zile să se regăsească în fiecare casă simbolurile pascale -iepurași, ouă vopsite, cozonac etc., dar și simbolurile primăverii, adică cele mai […] Post-ul (P) Aranjamentul floral: un must have pe masa festivă de Paște apare prima dată în Libertatea.ro.