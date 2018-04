Satele ”fantomă” ale României. Localitățile, cândva înstărite, din care oamenii AU DISPĂRUT!

05:50

"Pot să fie presiuni pe depreciere (a monedei naţionale n.r.). În ce sens? În sensul că pieţele am văzut că aşteptau, mai ales economiştii din bănci, aşteptau o majorare. Şi cam aşa se întâmplă. Când sunt dezamăgiţi pot să reacţioneze. Dar vă dau două informaţii esenţiale. În primul rând cursul a dovedit, mai ales după a doua majorare. o stabilitate relativă, la un nivel care sperăm noi să nu agraveze deficitul balanţei comerciale şi a contului curent. Dimpotrivă, dacă s-ar putea, el, cursul, să atenueze acest deficit. De ce este important important ce vă spun acum? Pentru că Banca Naţională ar putea să majoreze dobânda, aşa, fără să se uite la multitudinea de factori, să accepte aprecierea leului. Şi ce vom constata? Că noi combatem inflaţia cu preţul deteriorării balanţei comerciale şi de preţ. Nu vrem aşa ceva. Nu este o soluţie viabilă, sustenabilă şi nici nu e spre binele ţării. Deficitul balanţei de plăţi, deficitul de cont curent, nu a depăşit 4%, dar tinde să depăşească 4%", a explicat Mugur Isărescu, după ce a fost întrebat dacă decizia de a menţine dobânda cheie neschimbată va influenţa cursul de schimb.Acesta a afirmat că 4% deficit de cont curent din PIB, nu este o "cifră magică", dar este o cifră trecută în tabloul de bord şi nu este bine să treci dincolo de ea, pentru că înseamnă că depinzi foarte mult de investitorii străini, de capitalurile care intră şi care "aşa cum intră tot în acest fel pot ieşi"."Ce am vrut să vă spun este că între lucrurile pe care le-am avut în vedere a fost să nu stimulăm intrările de capital şi aprecierea cursului, care altminteri ne-ar ajuta. Dar nu face bine economiei o apreciere a cursului. O apreciere, nu mă refer la cifre din acestea pe care văd că le menţionaţi cu obsesie, de 1, 2, 3 bani în sus. Cursul este curs ca să se plimbe în anumite limite", a adăugat Mugur Isărescu.Guvernatorul BNR a menţionat că nu poate numai BNR să răspundă la întrebarea legată de impactul deciziei BNR de a menţine dobânda cheie asupra cursului, pentru că este vorba şi de maniera în care pieţele interne şi externe percep decizia de miercuri."Noi avem un mesaj către pieţe. Există un diferenţial de dobândă destul de consistent în favoarea leului. Cred că este acoperitor. O să vedem ce spun pieţele", a mai spus şeful Băncii Centrale.Acesta susţine că după ultima decizie de politică monetară s-a simţit o uşoară tendinţă de apreciere a leului.Totodată, Isărescu a precizat că majorările de dobândă cheie încă nu şi-au consumat efectul şi că ne putem aştepta la majorări ale dobânzilor la depozite.Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât, miercuri, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,25% pe an.De asemenea, Consiliul a mai decis menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,25% pe an, iar rata dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,25% pe an.Totodată, a fost decisă păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit. AGERPRES