Migranţi: 65.000 de călăuze identificate de Europol

17:20

Inspectorii sanitar-veterinari au intensificat în ultimele zile, în toate judeţele din ţară, controalele la operatorii economici care prelucrează, depozitează, transportă şi comercializează produse alimentare, în perioada sărbătorilor pascale, precum şi în centrele temporare de sacrificare a mieilor şi în pieţele agroalimentare autorizate pentru comercializarea cărnii de miel.În majoritatea judeţelor funcţionează, pe lângă abatoarele autorizate, şi centre temporare de sacrificare a mieilor şi a iezilor, dar, totodată, sunt şi câteva judeţe, precum Prahova sau Sălaj, în care nu a existat nicio solicitare de înfiinţare a unor astfel de centre temporare de sacrificare a animalelor.* ALBAUn număr de şapte centre de sacrificare a mieilor au fost autorizate în judeţul Alba de Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA), în urma solicitărilor depuse în acest sens de către primăriile oraşelor respective.Astfel, în această perioadă funcţionează astfel de centre în municipiile Alba Iulia, Aiud şi Sebeş, precum şi în oraşele Abrud, Cîmpeni, Ocna Mureş şi Teiuş, a menţionat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al DSVSA Alba, Mihai Draşovean.În alte două oraşe, Blaj şi Cugir, precum şi în localităţile Ighiu, Miraslău şi Vinţu de Jos sacrificarea mieilor se face în abatoare.În centrele amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor se admit numai animale identificate, însoţite de certificatul sanitar veterinar, formularul de mişcare şi documentul privind informaţiile lanţului alimentar, a precizat Mihai Draşovean. Examenul sanitar veterinar în aceste centre amenajate temporar este gratuit, a mai spus purtătorul de cuvânt al DSVA Alba.* ARADÎn judeţul Arad funcţionează, până în data de 7 aprilie, două centre temporare de sacrificare a mieilor, în localităţile Şiclău şi Horia."Încă din data de 5 martie, inspectorii sanitar-veterinari din cadrul DSVSA Arad verifică abatoarele, depozitele, carmangeriile, măcelăriile, magazinele alimentare, hipermarketurile, întru-un cuvânt tot ceea ce înseamnă lanţ alimentar. În ceea ce priveşte sacrificarea mieilor, am avut cereri pentru deschiderea a două puncte temporare de sacrificare, care vor funcţiona până în 7 aprilie, în localităţile Şiclău şi Horia. În municipiul Arad nu s-a solicitat deschiderea unui punct de sacrificare a mieilor. În schimb sunt autorizate pentru vânzarea carcaselor de miel cele două hale din Piaţa Mihai Viteazul şi, respectiv, Piaţa Catedralei. Până acum, la nivelul judeţului Arad nu au fost semnalate probleme semnificative", a declarat pentru AGERPRES Viorel Agud, directorul DSVSA Arad.Potrivit acestuia, orice altă formă de sacrificare a ovinelor ori caprinelor, în afara celor din aceste centre temporare sau în gospodării, în vederea consumului propriu, sunt strict interzise şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.Pentru evitarea unor evenimente nedorite, DSVSA Arad asigură asistenţa veterinară şi verifică, permanent, modul de respectare a tuturor condiţiilor igienico-sanitare în aceste centre. Toate circumscripţiile sanitar - veterinare din judeţ au program prelungit.* ARGEŞCinci pieţe agroalimentare din judeţul Argeş sunt autorizate sanitar-veterinar pentru comercializarea cărnii de miel, potrivit datelor furnizate de DSVSA.În municipiul Piteşti sunt autorizate pieţele Ceair şi Smârdan, în municipiul Câmpulung Muscel - Piaţa Jurământului, în municipiul Curtea de Argeş - Piaţa Centrală, iar în oraşul Mioveni este autorizată Piaţa Dacia."În judeţul Argeş sunt şapte abatoare autorizate pentru tăierea mieilor şi iezilor, unde proprietarii de animale pot aflui animalele, programul de sacrificare cât şi contravaloarea prestării serviciilor fiind stabilite prin negociere directă între proprietarii animalelor şi administratorii unităţilor de tăiere", se mai arată într-un comunicat al DSVSA Argeş.Inspectorii sanitar-veterinari verifică, printre altele, condiţiile de transport, depozitare şi comercializare a cărnii de miel, dar şi modul în care sunt marcate carcasele de miel, putând dispune interzicerea comercializării acestora în cazul în care nu sunt respectate normele legale.DSVSA Argeş mai precizează că a întocmit un program de lucru pentru toţi medicii veterinari în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, precum şi un program de permanenţă pentru zilele de sărbătoare legală.În atenţia medicilor veterinari se află şi alte produse agroalimentare, precum ouăle, lactatele şi peştele."În scopul prevenirii încălcării legislaţiei sanitare veterinare şi protecţiei sănătăţii consumatorilor, se vor întocmi programe comune cu celelalte autorităţi competente cu atribuţii în controlul produselor alimentare, în acţiuni organizate privind inclusiv transportul animalelor vii, iar dacă situaţia o, se va solicita sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean, lucrătorilor din cadrul Poliţiei Locale şi al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi", se precizează în comunicatul DSVSA Argeş.* BIHORÎn judeţul Bihor sunt organizate două centre temporare de sacrificare a mieilor, în municipiile Oradea şi Beiuş, alături de cele trei unităţi permanente de abatorizare miei care funcţionează tot timpul anului, a declarat, pentru AGERPRES, dr. Dumitru Szalo Mureşan, şef serviciu în DSVSA Bihor şi purtător de cuvânt al instituţiei.Cele trei abatoare specializate se găsesc la Beiuş, Marghita şi în comuna Mihai Bravu. Iar cele două centre temporare sunt organizate în Piaţa Ioşia din Oradea şi Piaţa Obor din Beiuş."Oficial, doar în aceste cinci puncte se sacrifică mieii la noi în judeţ. Pentru alte situaţii, noi avem echipe în teren care verifică pieţele şi în momentul în care se depistează sacrificări ilegale, se sancţionează persoanele respective şi se confiscă produsele. Avem acţiuni comune, cu poliţia, cu poliţia de frontieră, în trafic, în zonele din jurul pieţelor, în zonele cunoscute", a precizat doctorul Szalo.Cele două centre temporare, din Oradea şi Beiuş, au fost înfiinţate la solicitarea administraţiei publice locale, pentru a veni în sprijinul cetăţenilor şi al crescătorilor de ovine, pentru a crea condiţiile sanogene pentru acest obicei tradiţional românesc de a prelua mielul viu şi de a-l sacrifica.În Piaţa Ioşia se lucrează în flux, între doi şi cinci oameni aşteaptă la rând, timpul de aşteptare fiind sub zece minute. Potrivit şefului Administraţiei Domeniului Public (ADP) Oradea, Liviu Andrica, în Piaţa Ioşia lucrează 12 măcelari privaţi prin ADP care plătesc 75 de lei pe zi către ADP, serviciul de sacrificare către cumpărător costând 30 de lei. Alături de personalul specializat se află trei medici veterinari care verifică documentele, crotaliile şi carcasele mieilor.* BISTRIŢAAproximativ 20 de comercianţi din judeţul Bistriţa-Năsăud au fost verificaţi, în perioada premergătoare sărbătorilor pascale, de către Protecţia Consumatorului, fiind găsite nereguli în ce priveşte termenele de valabilitate şi modul de depozitare, potrivit datelor comunicate AGERPRES de către comisarul-şef adjunct Constantin Dragomir.În ultimele două săptămâni, în mediul rural au fost verificaţi cinci agenţi economici, toţi alegându-se cu amenzi în valoare totală de 17.000 lei, iar în mediul urban s-au efectuat controale la 14 operatori, dintre care patru au primit amenzi în valoare de 19.000 lei, iar alţi opt s-au ales cu avertismente.La verificarea produselor pascale comercializate, echipele de control ale Protecţiei Consumatorului au constatat că unele erau depozitate necorespunzător, altele nu respectau criteriile de etichetare, dar au fost găsite şi dulciuri expirate.În plus, a fost sancţionat şi un caz de practică comercială înşelătoare la un supermarket care promova un anumit preţ la un produs în revista publicitară, în timp ce la raft preţul era diferit.La rândul său, DSVSA Bistriţa-Năsăud a efectuat, în ultima lună, 484 de controale. Pentru abaterile de la legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, au fost aplicate 57 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 80.560 lei, şi şapte avertismente şi au fost confiscate şi retrase de la vânzare 145 kilograme de produse alimentare.DSVSA a autorizat un singur punct temporar pentru sacrificarea mieilor, în piaţa en-gros din municipiul Bistriţa, care a funcţionat şi înainte de Paştele catolic.* BRĂILAMieii pentru sărbătorile pascale pot fi sacrificaţi pe teritoriul judeţului Brăila în trei abatoare autorizate în acest sens, potrivit informaţiilor furnizate de DSVSA."În cazuri excepţionale, sacrificarea mieilor poate fi realizată şi în spaţii amenajate temporar, organizate în condiţiile legii, în care se asigură supravegherea sanitar-veterinară şi în care sunt respectate regulile de bunăstare a animalelor. Mieii sacrificaţi în gospodăria proprie nu se marchează, însă aceştia şi produsele rezultate se utilizează numai pentru consumul familial", potrivit DSVSA Brăila.În perioada premergătoare sărbătorilor pascale, în urma controalelor efectuate, DSVSA Brăila a aplicat amenzi în valoare de 75.000 lei şi a confiscat şi retras de la vânzare 150 kg de produse alimentare.Principalele neconformităţi constatate în urma controalelor au fost legate de comercializarea produselor alimentare în spaţii neavizate sanitar, depozitarea alimentelor şi a ouălor în condiţii necorespunzătoare, deţinerea de animale neidentificate şi neînregistrate.* BRAŞOVÎn judeţul Braşov, DSVSA a amenajat şi autorizat temporar, pe lângă abatoarele autorizate, un număr de 13 spaţii destinate sacrificării mieilor, iar toate spaţiile amenajate temporar sunt supravegheate de medici veterinari oficiali."În această perioadă echipe mixte au efectuat mai multe controale în aceste spaţii, dar şi la comercianţi, şi nu am găsit probleme deosebite. Controalele vor continua până sâmbătă inclusiv, pentru că în aceste zile se comercializează cantităţi mari de carne de miel. La nivelul judeţului Braşov vor fi sacrificaţi aproximativ 3.000 de miei. Joi, efectuăm o serie de controale în piaţa Dacia, unde, cu un aparat special din dotare vom verifica nivelul de nitriţi şi nitraţi din legumele de sezon", a declarat pentru AGERPRES directorul DSVSA Braşov, Dorin Enache.Sursa citată a mai precizat că începând din 22 martie au fost verificate toate automatele de lapte din judeţ, dar şi spaţiile de depozitare şi de comercializare a ouălor.Pentru a veni în sprijinul consumatorilor, DSVSA Braşov a organizat program de permanenţă inclusiv sâmbăta şi duminica, la sediul instituţiei, circumscripţii sanitar-veterinare zonale, cu afişarea programului de lucru, numele medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspecte privind nerespectarea normelor sanitar-veterinare. La nivelul judeţului există asemenea puncte în pieţele mari din municipiul reşedinţă, dar şi în pieţe din Săcele, Codlea, Râşnov, Făgăraş, Victoria, Rupea, a mai precizat şeful DSVSA Braşov.În cinci pieţe mari agroalimentare din municipiul reşedinţă primăria Braşov a amenajat peste 100 de locuri pentru comercializarea cărnii de miel. Joi, preţul unui kg de carne de miel era cuprins între 21 şi 25 de lei, cel mai mic preţ fiind în piaţa Dacia, piaţa din municipiul reşedinţă unde preţurile produselor aflate pe tarabele comercianţilor, indiferent că sunt fructe sau legume, sunt mai mici decât în alte pieţe.* BUZĂUDe sărbătorile pascale, în judeţul Buzău funcţionează şase abatoare de sacrificare a mieilor şi un punct temporar de sacrificare."Cele şase abatoare, două la Râmnicu Sărat, câte unul la Verneşti, Frasinu, Căldăreşti şi Pogoanele au sacrificat până în prezent peste 35.000 de capete, dintre care cel de la Verneşti pentru export", a declarat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al DSVSA Buzău, Iulian Moca.În judeţ există un singur punct de sacrificare temporar în localitatea Colibaşi."Potrivit estimărilor noastre, numărul total al mieilor sacrificaţi în judeţul Buzău va ajunge la peste 60.000 de capete", a mai declarat sursa citată.* CARAŞ-SEVERINÎn judeţul Caraş-Severin sunt funcţionale, până în 7 aprilie, şase centre temporare de sacrificare a mieilor."Încă din data de 5 martie, avem în judeţul Caraş-Severin zece echipe de control, care verifică abatoare, depozite, carmangerii, măcelării, magazine alimentare, absolut tot ceea ce înseamnă lanţ alimentar. Pe subiectul miei am avut cereri pentru deschiderea punctelor de sacrificare pe perioadă scurtă, adică până în 7 aprilie, două la Reşiţa şi câte unul la Caransebeş, Bocşa, Moldova Nouă şi Oraviţa. Până acum, la nivel de judeţ nu am avut probleme semnificative", a declarat directorul DSVSA Caraş-Severin, Nicolae Crista.Orice altă formă de sacrificare a ovinelor ori caprinelor, în afara celor din aceste centre temporare sau în gospodării, în vederea consumului propriu, sunt strict interzise şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare. În acest fel, cărăşenii îşi pot alege carne proaspătă, direct de la producător pentru masa de Paşte. În plus, pentru evitarea unor evenimente nedorite, DSVSA Caraş-Severin asigură asistenţa veterinară şi verifică, permanent, modul de respectare a tuturor condiţiilor igienico-sanitare în aceste centre.* CLUJÎn judeţul Cluj funcţionează şase puncte autorizate de vânzare şi sacrificare a mieilor, câte unul pentru municipiile Câmpia Turzii, Turda, Dej, Gherla şi oraşul Huedin. De asemenea, în municipiul Cluj-Napoca există un astfel de punct, deschis la Centrul Agro Transilvania, de Consiliul Judeţean Cluj în parteneriat cu Asociaţia Crescătorilor de Animale Someşana.Punctul de sacrificare funcţionează în perioada 4-7 aprilie, iar, potrivit informaţiilor furnizate de CJ Cluj, preţul estimativ al cărnii de miel comercializate este de 25 lei/kg/carcasă."Ceea ce ne-am propus prin deschiderea acestui punct autorizat este să susţinem producătorii locali şi să încurajăm păstrarea tradiţiilor privind sărbătorile Pascale. În acelaşi timp, considerăm că e extrem de important ca toţi cei care doresc să consume carne de miel să o poată face cu toată încrederea, în condiţii de maximă siguranţă, convinşi fiind că achiziţionează o carne proaspătă şi a cărei sursă este verificată. Punctul de sacrificare corespunde tuturor normelor igienico - sanitare iar produsele sunt, cu certitudine, de o înaltă calitate", a declarat, potrivit unui comunicat de presă transmis AGERPRES, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe.Pe lângă cele şase puncte autorizate de sacrificare a mieilor, în Cluj mai funcţionează şi două abatoare permanente.În această perioadă, activitatea punctelor de sacrificare a mieilor, dar şi a altor unităţi de comercializare a produselor din carne şi lactate este monitorizată de inspectorii DSVSA."Avem în desfăşurare acţiuni tematice de control, pe lângă supravegherea permanentă a unităţilor de abatorizare, dar şi a celorlalte unităţi de procesare a produselor din carne, lapte. Acţiunile de control le desfăşurăm împreună cu alte instituţii, respectiv IPJ Cluj. Am constatat şi nereguli, am trecut inclusiv la sistarea activităţii acolo unde condiţiile au impus acest lucru. Cele mai frecvente nereguli sunt cele care vizează igiena şi condiţiile păstrare şi depozitare, a spaţiilor de lucru sau a personalului", a declarat pentru AGERPRES şeful DSVSA Cluj, Ioan Oleleu.În pieţele din Cluj, un kilogram de carne de miel se vinde cu preţuri cuprinse între 24 şi 28 de lei.* DÂMBOVIŢALa nivelul judeţului Dâmboviţa sunt cinci spaţii temporare pentru sacrificarea mieilor autorizate de DSVSA, iar autorităţile judeţene anunţă că au intensificat în această perioadă controalele în domeniul comerţului cu produse specifice sărbătorilor pascale.În această săptămână, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sprijiniţi de specialişti de la DSVSA Dâmboviţa, au acţionat pentru verificarea legalităţii comerţului cu produse specifice Sărbătorilor Pascale. Conform IPJ Dâmboviţa, în cadrul acţiunii, au fost verificaţi 21 de agenţi economici şi au fost aplicate 19 sancţiuni contravenţionale. Valoarea totală a amenzilor se ridică la 19.500 de lei.''De asemenea, au fost confiscate bunuri în cuantum de 5.166 de lei (321 de kilograme de produse din carne, 1600 de bucăţi de ouă şi 960 de kilograme de legume-fructe). Exemplu: în urma controlului efectuat la un agent economic din Răzvad, poliţiştii au descoperit 80 de miei care nu aveau crotalii. Totodată, s-a stabilit că acesta comercializează carne de miel fără respectarea prevederilor legale. Cel în cauză a fost sancţionat contravenţional, fiindu-i interzisă şi sacrificarea mieilor până la îndeplinirea condiţiilor legale'', se arată într-o informare a IPJ Dâmboviţa.Şi DSVSA Dâmboviţa anunţă intensificarea controalelor în această perioadă.''În scopul prevenirii apariţiei toxiinfecţiilor alimentare în perioada Sărbătorilor Pascale când, în mod tradiţional, creşte cantitatea de alimente consumate, considerăm necesară dispunerea unor măsuri specifice, precum şi intensificarea controalelor sanitare veterinare în vederea verificării condiţiilor de igienă în care sunt produse, depozitate, transportate şi valorificate carnea de miel şi ouăle destinate consumului uman, precum şi alte alimente de origine animală şi nonanimală'', se arată într-un comunicat al DSVSA Dâmboviţa, postat pe pagina de internet a instituţiei.Conform sursei citate, DSVSA Dâmboviţa a dispus mai multe măsuri, printre care şi informarea în scris a primăriilor din judeţ cu privire la cerinţele sanitar veterinare referitoare la sacrificarea şi comercializarea cărnii de miel, precum şi a celorlalte produse alimentare tradiţionale.* DOLJSingurul spaţiu autorizat din judeţul Dolj în care se face atât comercializarea, cât şi sacrificarea mieilor de Paşte este amenajat de SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL şi se află în Piaţa Chiriac din Craiova.Punctul de vânzare şi tăiere a mieilor din Piaţa Chiriac îşi desfăşoară activitatea începând de luni, 2 aprilie, şi până sâmbătă, 7 aprilie, inclusiv, funcţionând pe aceleaşi principii ca şi un abator."Acest punct dispune de spaţii dotate cu apă potabilă caldă şi rece, fiind prevăzut cu toate ustensilele necesare acestor operaţiuni, inclusiv cu asomator şi staţie de sterilizare a cuţitelor. De sacrificare se ocupă doar măcelari autorizaţi, cu analizele medicale la zi, iar carcasele de miel sunt verificate de un medic veterinar, care le aplică marca de sănătate înainte de a fi înmânate cumpărătorilor. În acest punct de comercializare şi sacrificare pot fi vânduţi şi tăiaţi numai miei crotaliaţi, ce trebuie să fie însoţiţi de toate documentele sanitar-veterinare impuse de legislaţia în vigoare", a declarat administratorul SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, Alin Mărăcine.* GALAŢIMieii crescuţi la stânile gălăţene şi care urmează să fie scoşi la comercializare în magazine pentru Paşti sunt sacrificaţi, şi în acest an, într-un singur abator situat în comuna Lieşti, se arată într-un comunicat de presă postat pe site-ul DSVSA Galaţi."Pe teritoriul judeţului Galaţi există o singură unitate de abatorizare autorizată în conformitate cu prevederile Ordinului ANSVSA nr. 57/2010 cu modificări şi completări, pentru sacrificarea de ovine, în comuna Lieşti", se spune în comunicat.Potrivit reprezentanţilor DSVSA Galaţi, abatorul din Lieşti este singurul care fost autorizat pentru sacrificarea mieilor şi în anii anteriori. La acest abator s-au sacrificat anul trecut aproximativ 500 de miei, reprezentând doar 20% din cantitatea de carne de miel care a ajuns pe piaţa gălăţeană, înaintea Paştilor.De asemenea, în judeţul Galaţi există doar un singur târg autorizat sanitar veterinar în care se pot comercializat miei în viu, cel de la Tecuci, la care nu au fost solicitări pentru spaţii amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor şi nu s-au sacrificat miei.În judeţul Galaţi sunt peste 3.800 de exploataţii de ovine, care au peste 150.000 de miei.Pe de altă parte, inspectorii DSVSA Galaţi au efectuat 263 acţiuni de control la operatorii economici care prelucrează, depozitează, transportă şi comercializează produse alimentare, în perioada sărbătorilor pascale.În urma controalelor s-au aplicat două avertismente la un centru de prelucrare a laptelui şi o carmangerie şi două sancţiuni contravenţionale, una de 6.000 lei la o braserie pentru nerespectarea trasabilităţii produselor şi una de 8.000 lei la o pescărie pentru manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare.* GIURGIUÎn perioada premergătoare sărbătorilor pascale inspectorii sanitar veterinari din judeţul Giurgiu au efectuat peste 170 de controale specific şi au aplicat două amenzi, în valoare totală de 4.000 de lei, precum şi 12 avertismente, iar în judeţ au fost deschise şi autorizate trei centre de sacrificare a mieilor."În perioada premergătoare sărbătorilor pascale, inspectorii sanitar veterinari au efectuat 178 de controale pe depozitare, magazine alimentare, supermarketuri, abatoare, pescării, patiserii, cofetării, restaurante, centre de ambalat ouă şi unităţi de tip fast food, în urma acestor controale fiind aplicate două amenzi în valoare totală de 4.000 de lei şi 12 avertismente", a declarat, pentru AGERPRES, directorul DSVSA Giurgiu, Liviu Florescu.El a adăugat faptul că în judeţ mieii pot fi sacrificaţi la cele două abatoare din localităţile Răsuceni şi Mihăileşti şi au mai fost autorizate temporar trei centre de sacrificare la Vedea, Gogoşari şi în municipiul Giurgiu.* GORJTrei spaţii pentru sacrificarea mieilor de Paşti au fost amenajate temporar în municipiile Târgu-Jiu şi Motru şi în oraşul Novaci, a declarat şeful DSVSA Gorj, Nicolae Călescu.Potrivit sursei citate, activitatea de sacrificare a mieilor în spaţiile amenajate temporar este permisă strict în perioada 1-7 aprilie.Inspectorii sanitar-veterinari vor fi prezenţi în permanenţă în cele trei târguri, pentru a supraveghea activitatea de sacrificare a animalelor şi de comercializarea a cărnii."Carnea de miel rezultată în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar va fi obţinută numai la cererea directă a consumatorilor şi numai după efectuarea examenului ante şi post-mortem, neputând fi livrată către alte unităţi din domeniul alimentar înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar", a precizat Nicolae Călescu.Anul trecut, în cele trei centre amenajate temporar s-au sacrificat peste 4.000 de miei, cei mai mulţi în Târgul Litovoi din Târgu-Jiu, circa 3.800.* HUNEDOARAInspectorii DSVSA Hunedoara au autorizat în judeţ şase centre de sacrificare a mieilor în oraşele Deva, Hunedoara, Petroşani, Orăştie, Brad şi Simeria.Acestea sunt amplasate, de regulă, în spaţii ale pieţelor agroalimentare din localităţile menţionate. Cetăţenii pot sesiza probleme pe linia DSVSA Hunedoara la sediul instituţiei, unde a fost instituit un serviciu de permanenţă între orele 8,00 şi 20,00.Preţul cărnii de miel în pieţele agroalimentare din judeţul Hunedoara este cuprins între 25 şi 30 de lei kilogramul, în funcţie de zonă şi de puterea de cumpărare a populaţiei, relevă datele crescătorilor de ovine.* OLTDirecţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Olt a anunţat că în judeţ vor funcţiona trei spaţii temporare pentru sacrificarea mieilor, în perioada 5-7 aprilie, în Slatina, în oraşele Balş şi Drăgăneşti Olt, precum şi unul în comuna Osica de Sus, deschis încă de la 1 aprilie.În municipiul Slatina se vor sacrifica miei la fostul abator de pe strada Strehareţi, în Balş şi Drăgăneşti Olt în pieţele agroalimentare din aceste localităţi iar în comuna Osica de Sus, la târgul săptămânal. Până în prezent, la Osica de Sus, în spaţiul special amenajat, au fost sacrificaţi 190 de miei şi iezi.Reprezentanţii DSVSA Olt au început verificările în pieţe, târguri, depozite, magazine, unităţi de alimentaţie publică şi abatoare încă de la jumătatea lunii martie, până în prezent fiind efectuate 226 de controale la abatoare în urma cărora au fost aplicate amenzi de 41.000 lei, 10 avertismente şi au fost retrase de la comercializare aproximativ 33 de kilograme de carne, în vederea neutralizării.* PRAHOVANiciun centru temporar de sacrificare a mieilor nu a fost amenajat în judeţul Prahova, în condiţiile în care nu au fost solicitate avize în acest sens, a declarat, pentru AGERPRES, directorul DSVSA Prahova, Mihai Terecoasă.Potrivit acestuia, nu este pentru prima dată când în judeţ se întâlneşte o astfel de situaţie, nici anii trecuţi nefiind amenajate puncte temporare de tăiere a mieilor.La Halele Centrale Ploieşti, cea mai mare piaţă din municipiu, kilogramul de carne de miel se vinde la preţul de 25 de lei.Terecoasă a precizat că, în perioada 5-28 martie, au fost controlate 281 de unităţi comerciale, fiind aplicate 17 sancţiuni în valoare totală de 23.000 lei pentru nerespectarea condiţiilor de igienă în spaţiile de depozitare, etichetare şi ambalare necorespunzătoare şi pentru neîntreţinerea spaţiilor în condiţii de igienă.Controalele specifice continuă, o situaţie centralizată urmând a fi prezentată la finalul perioadei.* SĂLAJNicio primărie din Sălaj nu a solicitat DSVSA autorizarea unor locuri special amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor, în judeţ existând însă două abatoare autorizate, la Zalău şi Şimleu Silvaniei.Potrivit precizărilor făcute de directorul DSVSA Sălaj, Mircea Martin, în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural de la finalul lunii martie, primăriile din judeţ au fost informate încă din luna februarie privind posibilitatea de a solicita autorizarea unor locuri special amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor, în perioada 15 martie - 31 martie, respectiv 22 martie - 7 aprilie, însă nu a existat nicio cerere din partea administraţiilor locale.Mircea Martin a menţionat că tăierea mieilor se poate face în două abatoare autorizate, unul dintre ele situat în Hereclean, aproape de Zalău, iar cel de-al doilea la un procesator de carne din Şimleu Silvaniei.În cadrul şedinţei menţionate a fost aprobat şi planul comun de acţiuni pentru intensificarea controalelor şi impunerea respectării cadrului legal privind siguranţa alimentelor şi protecţia consumatorului în unităţile care produc, depozitează sau comercializează produse de origine animală şi non animală.Instituţile implicate în acţiunile de control sunt DSVSA, Direcţia de Sănătate Publică şi Comisariatul Judeţean Pentru Protecţia Consumatorului Sălaj. Acţiunile şi măsurile speciale au ca scop prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor pentru sănătatea publică şi a animalelor. Programul de inspecţii şi controale comune are loc în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, respectiv 26 martie - 6 aprilie.* SATU MAREAutorităţile din municipiul Satu Mare au amenajat un punct de sacrificare a mieilor şi iezilor în Piaţa de Vechituri, întregul procedeu fiind supravegheat de un medic veterinar.Punctul de sacrificare temporară a mieilor şi iezilor este autorizat să funcţioneze până sâmbătă, 7 aprilie.De asemenea, în contextul sărbătorilor pascale, DSVSA Satu Mare a efectuat controale în toate domeniile în ce priveşte produsele alimentare."Discutăm de animalele vii, am pornit controale în urmă cu o lună şi jumătate, verificăm starea animalelor, sacrificarea în abator, tot ce intră pe piaţa legală să fie sub control sanitar veterinar, să fie alimente sigure. Mergem până la comercializare pe raft. Tot ce îşi cumpără consumatorul de pe piaţă trebuie să fie ok, însemnând carne de toate speciile, ouă, lactate, panificaţie, prăjituri, absolut tot ce înseamnă aliment, care desigur în această perioadă se produce în cantităţi mai mari dar se şi consumă în cantităţi mai mari", a declarat pentru AGERPRES directorul DSVSA Satu Mare, Nicolae Dumuţa.* SUCEAVADirecţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Suceava a autorizat în judeţ patru centre de sacrificare a mieilor, două în municipiul reşedinţă de judeţ, unul la Vereşti şi un altul la Pătrăuţi, a declarat presei directorul instituţiei, Leon Postolache.El a spus că la aceste centre se asigură supravegherea sanitar-veterinară şi respectarea procedurilor de igienă şi salubritate a carcaselor, iar medicii veterinari care asigură supravegherea în pieţele agroalimentare, unde producătorii particulari expun spre vânzare produse sau alimente de origine animală, vor interzice comercializarea produselor care nu sunt însoţite de documente ce atestă provenienţa acestora, dar şi a alimentelor declarate necorespunzătoare în urma controlului sanitar-veterinar.Potrivit lui Postolache, inspectorii DSVSA Suceava au efectuat în această perioadă acţiuni de control pe linia siguranţei alimentelor, pe fondul creşterii comerţului şi a consumului din perioada sărbătorilor de Paşti, constatându-se şi nereguli în pieţe, restaurante, magazine sau supermarketuri.Până în prezent, în pieţele agro-alimentare s-au aplicat două amenzi în valoare de 1.200 de lei, pentru lipsa carnetelor de sănătate şi etichetare necorespunzătoare.La restaurante s-au aplicate trei amenzi în valoare de 3.200 de lei, pentru etichetare necorespunzătoare, lipsa probelor la meniul zilei şi lipsa acţiunilor la zi de deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie.În magazine alimentare s-au aplicat trei amenzi în valoare de 4.600 de lei, pentru lipsă grafice temperatură, depozitare incorectă, lipsa acţiunilor de deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie şi comercializare în spaţii neautorizate, iar la supermarketuri s-au constatat nereguli privind documentele de provenienţă, depozitarea incorectă şi lipsa termogramei de transport, aplicându-se trei amenzi de câte 4.600 de lei fiecare.Totodată, s-au făcut controale în laboratoare de cofetărie/patiserie, în depozite alimentare, dar şi la pescării.La pescării, inspectorii sanitar-veterinari au confiscat trei loturi de peşte, respectiv 178 kg de peşte, fără documente de provenienţă, toată marfă fiind direcţionată către unităţi de incinerare.* TIMIŞTimişorenii care doresc să aibă pe masa de Paşti preparate din miel vor trebui să-şi cumpere carnea de la stâne, din mediul rural sau din magazine, pentru că singurul punct de sacrificare a mieilor pascali din Timişoara era în Piaţa Badea Cârţan, care este închisă pentru reparaţii şi modernizări.Directorul executiv al DSVSA Timiş, dr. Adrian Popa, a declarat miercuri pentru AGERPRES că efectivele de ovine, oi adulte şi miei, din judeţ au fost verificate de medicii veterinari şi toate sunt sănătoase."În judeţ avem deschise 31 de puncte de sacrificare, iar cei care doresc pot cumpăra liniştiţi miei direct de la stânele din judeţ, pentru că medicii noştri veterinari au controlat toate efectivele de miei şi oi adulte şi nu s-a înregistrat nicio problemă, toate animalele sunt sănătoase. Aici includem şi iezii", a declarat medicul veterinar Adrian Popa.Şeptelul de ovine din Timiş ajunge la 700.000 de miei."În Timişoara era un singur punct amenajat pentru sacrificarea mieilor, în Piaţa Badea Cârţan, care este închisă pentru lucrări de reparaţii şi modernizare. Respectivii comercianţi s-au mutat temporar într-o altă piaţă volantă, dar acolo nu sunt condiţii pentru sacrificarea mieilor", a declarat pentru AGERPRES consilier Lăcrămioara Condea, de la Biroul de presă al Primăriei Municipiului Timişoara.Cele 31 de puncte de sacrificare şi comercializare a mieilor din judeţ sunt deschise la Lugoj, Făget şi în mediul rural.În supermarketuri şi în măcelăriile din Timişoara se vinde carne de miel de două săptămâni, la 20-24 de lei kg, organe pentru drob sau ciorbă la 20 de lei kg, iar un prapure în care se împachetează drobul pentru coacere este 7 - 10 lei bucata.Pe de altă parte, ouăle se vând la preţuri cuprinse între 0,50 lei şi 1 leu bucata, iar caşul de vacă, dulce sau sărat, la 20 de lei kg, legătura cu trei fire de leuştean costă 1 leu.* TULCEAJudeţul Tulcea are doar un singur târg autorizat pentru vânzarea mieilor, precum şi două locuri autorizate sanitar-veterinar pentru comercializarea carcaselor de miei şi iezi, a declarat pentru AGERPRES directorul DSVSA, Mitică Tuchilă."La Horia, există singurul târg autorizat pentru vânzarea animalelor care funcţionează în zilele de vineri. Acolo, potrivit legislaţiei în domeniu, nu se vor putea vinde porcine, din cauza evoluţiei pestei porcine africane în nordul României, păsări, din cauza evoluţiei influenţei aviare, şi animale de companie. Ultimele menţionate se pot comercializa doar în magazine specializate, potrivit legislaţiei europene", a precizat directorul DSVSA Tulcea.Tuchilă a mai spus că nicio autoritate locală din judeţ nu a solicitat înfiinţarea unor puncte temporare de sacrificare a mieilor, deşi acest lucru este permis de normele în domeniu."Am avizat zilele acestea o solicitare primită din partea administraţiei pieţelor din municipiu pentru autorizarea a două puncte de vânzare a carcaselor de miei şi iezi în Piaţa Nouă şi Piaţa Veche din Tulcea", a menţionat directorul Tuchilă.Potrivit sursei, în judeţul Tulcea, sacrificarea mieilor şi a iezilor este permisă doar în abatoare din localităţile Baia, Stejaru, Ceamurlia de Sus şi Frecăţei.În perioada premergătoare sărbătorilor pascale, DSVSA a decis intensificarea controalelor sanitar-veterinare privind modul în care se comercializează produsele din carne de miel şi ouăle destinate consumului uman, precum şi alte alimente de origine animală şi non-animală, cu scopul de a preveni apariţia toxiinfecţiilor alimentare.De asemenea, DSVSA a decis asigurarea permanenţei, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, pentru a primi şi analiza sesizările privind nerespectarea normelor sanitar-veterinare. AGERPRES/(A, AS - autori: Maria Mitrică, Cornelia Dumitru, Elena Stanciu, Eugenia Paşca, Tina Ţucui, Ecaterina Ignat, Sorin Blada, Sebastian Olaru, Silvia Marcu, Jana Pintili, Camelia Bigan, Oana Popescu, George Onea, Ioan Weisl, Dan Paic, Paula Neamţu, Marinela Brumar, Luisiana Bîgea, Dorin Ivan, Cristina Matei, Gheorghe Pietrar, Otilia Halunga, Anamaria Toma, editor: Karina Olteanu, editor online: Gabriela Badea)