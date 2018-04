Rafa Nadal, din nou în acțiune » Cu cine joacă primul meci de la revenirea în circuit + ce record incredibil deține

14:10

Edward Iordănescu (39 de ani) și-a reziliat contractul cu Astra, iar în locul său a venit Gigi Mulțescu. Fostul antrenor al giurgiuvenilor are un mesaj pentru succesorul său."Grupul Astra a reprezentat o adevărată familie. Știu ce relații am dezvoltat și în ce relații am rămas cu băieții mei, pentru că 90% dintre ei la inițiativa mea au venit, iar cei 10% pe care i-am găsit acolo, i-am dorit alături de mine. ...