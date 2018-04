Justiţia germană îl eliberează din arest pe liderul catalan Carles Puigdemont

18:20

Antrenorul suedez Per Johansson a opinat ca CSM Bucureşti este favorită în meciul de vineri cu Metz Handball, din prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin, dar cu condiţia ca spiritul de echipă să prevaleze individualităţilor din echipă.CSM Bucureşti primeşte vineri replica echipei franceze Metz Handball, în prima manşă a sferturilor Ligii Campionilor la handbal feminin, partidă arbitrată de sârboaicele Branka Maric şi Zorica Masic. Meciul are loc de la ora 20,30 la Sala Polivalentă din Capitală.''Vom înfrunta o echipă franceză puternică, Metz. Forţa lor stă în buna organizare, în disciplină, nu au făcut cadouri în meciurile jucate până acum. Au un playmaker foarte bun, Zaadi (Deuna - n.r.), şi interul drept Gros (Ana - n.r.) este puternic, dar de asemenea poate fi pentru noi un avantaj. Ştim că sunt foarte disciplinate, dar noi suntem pregătiţi pentru ele, pentru că nu sunt jucătoare imprevizibile. CSM are un bagaj plin de lucruri bune, avem mari capacităţi, dar randamentul echipei nu este la maxim şi jobul meu este să încercăm să atingem randamentul deplin. Poate mâine nu vom fi la un randament de 100%, dar cu siguranţă în timpul meciului vom încerca să-l atingem. Toată lumea ştie că CSM are jucătoare foarte bune şi de asta sunt aici. Nu pot să le învăţ prea mult handbal într-o săptămână, dar le pot da energia, pasiunea mea, le pot da instrumente să colaboreze mai bine, să joace mai bine împreună. Cred că asta e principalul meu obiectiv. Aşa a fost şi anul trecut. Sunt jucătoare foarte bune, fiecare dintre ele, dar ca să formezi o echipă trebuie să faci lucrurile corecte şi ăsta e jobul meu'', a declarat antrenorul Per Johansson la conferinţa oficială de presă de joi.Anul trecut, în martie, Johansson a preluat CSM Bucureşti cu care a reuşit calificarea în Final Four după o dublă victorie împotriva echipei maghiare Ferencvaros Budapesta (30-25, 27-26). În acest an, suedezul a venit tot în martie, dar a reuşit să dispute două meciuri îb Cupa României, înainte de dubla decisivă cu Metz.''Pentru mine este aceeaşi situaţie de acum un an. Am venit spre finalul sezonului, diferenţa este că am avut două meciuri în Cupa României, care mi-au prins bine mie şi fetelor. Nu sunt prea îngrijorat că am puţin timp la dispoziţie, pentru că nu pot face miracole într-o săptămână, dar sigur echipa este pregătită pentru acest prim meci. Apoi vom avea nouă zile pentru a pregăti manşa a doua. Aşa a fost, să jucăm primul meci acasă, sper să facem un rezultat bun, să câştigăm în primul rând. Important este să avem senzaţii bune, iar dacă vom câştiga totul va fi sub control. Fetele sunt foarte experimentate în jocurile de acasă şi din deplasare, au arătat asta. În ultimii ani, meciurile de acasă sau din deplasare nu mai sunt aşa de importante, dar desigur în faţa publicului din Bucureşti, ne dorim un succes şi vom face tot posibilul pentru asta''.Johansson a opinat că medalia de bronz de anul trecut a fost un rezultat bun, dar CSM Bucureşti se poate considera printre marile favorite la medalia de aur din acest an doar dacă va juca la cel mai bun nivel al său în dubla cu Metz.''După părerea mea, medalia de bronz de anul trecut a fost foarte bună. Am fost tare dezamăgiţi că am pierdut la Vardar, dar apoi am bătut Buducnost şi cred că sezonul a fost salvat. În acest an, nu este niciun secret că toată lumea cere medalia de aur, iar pe hârtie echipa este mai bună, dar încă o dată trebuie să ajungem la potenţialul maxim. Avem de asemenea adversare puternice, Metz e una dintre ele, Rostov, Vardar, Gyor. Nu suntem singura echipa de nivel înalt, dar cu siguranţă trebuie să atingem împreună potenţialul deplin. (...) Sper să arătăm tuturor în aceste două meciuri cu Metz că suntem sus din nou şi că suntem printre marii favoriţi'', a adăugat antrenorul suedez.AGERPRES/(autor: Teodor Ciobanu, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Anda Badea)