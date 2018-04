EUROPA LEAGUE // VIDEO + liveTEXT ACUM » Dueluri tari în "sferturile" competiției la Londra și la Madrid

22:00

Per Johansson, antrenorul celor de la CSM București, e circumspect înaintea partidei din sferturile Ligii Campionilor cu Metz.CSM București și Metz se joacă vineri, 6 aprilie, ora 20:30, în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și liveSCORE pe GSP.ro. "Sunt în aceeaşi situaţie ca anul trecut. Am venit foarte târziu, am avut puţin timp la dispoziţie pentru pregătire. ...