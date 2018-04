LIVE BLOG Europa League | Show pe Olimpico, 4-2 pentru Lazio! Arsenal face spectacol cu ŢSKA, iar Atletico are 2-0 cu Sporting!

23:20

Mihai Stoica a declarat în direct la TV că antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, a semnat cu o echipă din China, urmând să plece în Asia din vară. De asemenea, oficialul FCSB-ului a mai spus, din sursele sale, că Edi Iordănescu a fost deja contactat pentru a prelua banca echipei din Gruia. "Am informaţii conform cărora Dan Petrescu a semnat în China. Eu spun ce am auzit, că Petrescu pleacă în China. Nu e părerea mea, e o informaţie. Din vară ar urma să plece, aşa am auzit. Şi mi s-a mai spus că cei...