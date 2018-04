Brazilia: Un judecător ordonă încarcerarea fostului preşedinte Inacio Lula da Silva în câteva ore

20:30

Senatorul Traian Băsescu, preşedintele PMP, a declarat că în calitate de şef al statului, în cadrul CSAT, a vorbit despre necesitatea colaborării interinstituţionale între SRI şi Parchetul General sau alte instituţii, dar a subliniat că el nu a citit niciodată protocolul semnat în 2009 între SRI şi Ministerul Public şi acest document, strict secret la acea vreme, nu a fost transmis la Preşedinţie."Deci, Coldea spune aşa: preşedintele ştia de protocol, dar nu ştia conţinutul. (...) Aţi văzut protocolul bănuiesc, da? Scrie pe el strict secret. Deci este un document care nu se adresează oricui. Un astfel de document dacă ar fi fost transmis Preşedinţiei nu putea să fie transmis decât înregistrat, că e strict secret. Deci, undeva la cabinetul preşedintelui trebuie să existe acest document de înregistrare. Mai mult decât atât, are regimul de document secret care trebuia procesat într-un anume fel. Adică, preşedintele trebuia să-l citească şi să-l trimită înapoi. Nu există un asemenea mecanism, acest document nu a ajuns niciodată la Preşedinţie", a declarat Traian Băsescu, joi seara, într-o intervenţie la B1 TV, întrebat despre afirmaţiile fostului adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, potrivit cărora fostul preşedinte al României ar fi ştiut despre protocoalele încheiate de SRI cu alte instituţii.El a adăugat că nu ar fi fost firesc ca un astfel de document să ajungă şi la Preşedinţie."Niciodată un protocol nu a fost aprobat în şedinţe CSAT. În şedinţele CSAT nu se discuta atunci când se aborda o chestiune de siguranţă naţională decât de nevoia de cooperare între instituţiile statului. O să vă dau un exemplu care poate fi edificator. (...) SRI-ul trimitea zilnic informări ori despre evaziune fiscală, ori despre fraude, ori despre elemente care afectau securitatea naţională. La un moment dat i-am chemat şi le-am spus: băi fraţilor dacă mi le trimiteţi mie ce să fac cu ele, că eu nu pot suna la un procuror, nu pot suna la un judecător, nu pot suna la un poliţist să-i spun: ia-l pe ăla şi-ţi trimit şi nota SRI. Le-am cerut în mod repetat în CSAT să colaboreze, deci dacă ăsta e sensul faptului că ştiam despre protocoale, o fi, dar niciodată nu am văzut şi nu am aprobat vreun protocol în conţinutul lui", a declarat Băsescu.El a adăugat că e foarte greu de analizat un astfel de protocol, referindu-se la legalitatea documentului. "Mi se pare normal ca instituţiile să colaboreze, eventual, scriindu-şi regulile de colaborare. Ce este, însă, nepermis, ce este interzis şi ce-i face responsabili dacă prin aceste protocoale îşi depăşesc atribuţiunile?", a spus Băsescu.Fiind întrebat dacă instituţiile parte a protocoalelor şi-au depăşit atribuţiile, fostul preşedinte a spus: "Rămâne de văzut, mi-e foarte greu să vă spun, dar înclin să cred că da, fără însă a avea certitudinea că au făcut-o".Băsescu a adăugat că ar fi de văzut dacă în dosarele instrumentate de DNA în baza colaborării cu SRI s-au comis abuzuri, întrebat despre anumite afirmaţii lansate în spaţiul public potrivit cărora dosarele de corupţie instrumentate în această formulă ar trebui casate sau rejudecate."Am ajuns la nebunia să spunem acum că în România nu a existat corupţie. Tupeul e maxim pentru cei care spun: hai să casăm tot. În acelaşi timp există rapoarte ale SRI-ului care au spus: am colaborat, ofiţerii noştri s-au implicat, în 2012, în 300 şi nu ştiu câte dosare, în 2013, mai mult, în 400 şi ceva de dosare. Trebuie văzute aceste dosare trimise de DNA, în mod deosebit acele dosare în care în comunicatul DNA se încheie: realizat cu sprijinul SRI. Eu aş lua toate acele dosare la mână", a afirmat el.Băsescu a repetat ca o concluzie: "Niciodată nu am văzut vreun protocol. Eu le-am cerut să colaboreze, de bună seamă pot să spună: ştia preşedintele că sunt protocoale, dar niciodată nu le-am cerut să-şi depăşească atribuţiunile, ci să colaboreze în limitele atribuţiunilor legale".Fostul preşedinte a mai spus că toate cele 54 de protocoale interinstituţionale încheiate de SRI ar trebui desecretizate, criticând poziţionarea unor magistraţi faţă de aceste colaborări."Ce este foarte corect este că în cei 10 ani am încercat să izolez justiţia de alte influenţe, de influenţe politice şi aşa mai departe. Mulţi dintre magistraţi, fie că vorbim de procurori, fie că vorbim de judecători au avut mentalitatea de slugi şi-au căutat stăpân. Dacă eu i-am protejat de politic s-au dus, s-au făcut slugi la SRI. Şi, a cam început să le cadă tencuiala aroganţei de pe obraz cu protocoalele astea, pentru că aflu acum că are şi Înalta Curte de Casaţie un protocol, că are şi CSM-ul protocol, că are şi Inspecţia Judiciară un protocol. (...) Cele 54 de protocoale trebuiesc făcute publice. Prin CSAT s-a cerut cooperarea între instituţii, niciodată, însă, nu s-a cerut încălcarea legii", a mai spus Băsescu.Fostul adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat, joi, la comisia parlamentară pentru controlul activităţii Serviciului Român de Informaţii, tema principală a discuţiilor constituind-o protocoalele de colaborare încheiate de SRI cu Ministerul Public şi alte instituţii. AGERPRES/ (A - autor: Daniel Florea, editor: Karina Olteanu, editor online: Anda Badea)