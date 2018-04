PROGNOZA METEO 6 APRILIE: Vremea se răcește! Sunt anunțate ploi însoțite de descărcări electrice

14:50

Anul acesta, pe 8 aprilie, creștinii ortodocși serbează Paștele, la o săptămână diferență de cel catolic. Aceasta este una dintre cele mai importante sărbători și prin ea se reamintește de Învierea Mântuitorului din morţi, care înseamnă temelia învăţăturii de credinţă creştină. Acest moment important pentru Biserica Ortodoxă este strâns legat de mormântul lui Iisus Hristos, […]