Ce făcea Iulia Vântur când Salman Khan era arestat

17:10

Se schimbă legea, din 20 mai 2018! Fără ITP, mașina pe care o conduceți va fi considerată neînmatriculată! Termenul în care trebuie să-și treci mașina pe numele tău este de 90 de zile. De luna viitoare, începând cu 20 mai 2018, intră în vigoare prevederile OUG privind suspendarea înmatriculării vehiculelor. Noua lege spune că dacă […] The post Gata cu joaca! Mașina care nu este pe numele tău sau care nu are ITP se radiază din circulație de luna viitoare appeared first on Cancan.ro.