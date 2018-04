Ionuţ Mişa, ANAF: Povara fiscală este mult mai mare pe firmele mici decât pe marii contribuabili

09:20

Afacerile din piața cărnii ar putea depăși în acest an nivelul de 34 miliarde de lei, pe fondul creșterii consumului, dar și ca urmare a evoluției semnificative a prețurilor. Față de 2012, când piața cărnii raporta afaceri de 32,9 miliarde de lei,business-ul nu a crescut semnificativ (33,6 miliarde lei în 2017), dovadă că industria a ajuns deja la maturitate.“Avansul de 2,2% din intervalul analizat de KeysFin trebuie pus însă în oglindă cu evoluția profitabilității din acest sector, care înregistrează un rezultat remarcabil. În ultimii 5 ani, profitul net al companiilor din piața cărnii a crescut cu 115,9%, de la 901,4 milioane de lei în 2012 la 1,94 mld.lei în 2017. În acest an, profitul sectorului ar urma să treacă de 2,21 miliarde de lei”, afirmă experții KeysFin.Rezultatul net raportat de companii a trecut de la o pierdere de 16,4 milioane de lei în 2012 la un plus de 838 milioane de lei în 2016, ultimul an pentru care există, în prezent, date complete la Ministerul Finanțelor.Potrivit experților de la KeysFin, evoluția susținută trebuie pusă pe seama investițiilor masive din acest sector.“Ultimii 5 ani au adus investiții semnificative pe întregul lanț de producție, de la creșterea animalelor la comerț. Problemele cu pesta porcină, cu exporturile, alături de semnalul semnificativ dat de criza economică au impulsionat firmele din domeniu să își reorganizeze liniile de producție, astfel că întregul lanț economic s-a eficientizat, iar calitatea și oferta de produse au crescut semnificativ”, afirmă cei de la KeysFin.Datele arată, pe de altă parte, că din 2016 se observă o tendință ușoară de scădere a numărului de angajați, evoluția fiind generată de eficientizarea schemei de personal și mai ales de tehnologizarea proceselor de producție.Potrivit datelor companiei, în piața cărnii activează în jur de 9500 de firme, cele mai multe în sectorul creșterii animalelor (5777 în 2016), în timp ce sectorul de producție sunt prezente puțin peste 1000 de firme. Restul reprezintă firmele din comerțul cu ridicata și amănuntul.Producătorii de carne înregistrează cea mai mare parte din cifra de afaceri a sectorului, de 13 miliarde de lei în 2016. Creșterea animalelor a generat în anul de referință un business de 11,4 miliarde de lei, în timp ce retailul a raportat afaceri de 7,7 miliarde de lei.CINE FACE JOCURILE ÎN INDUSTRIA CĂRNIITopul investitorilor din piața cărnii este dominat de Smithfield România SRL.Compania este principalul jucător din sectorul creșterii animalelor dar și din cel al producției, cu afaceri de 732,8 milioane de lei respectiv 897,8 milioane de lei, în 2016.În topul crescătorilor, Smithfield este urmată de Transavia SA, cu un business de 478,8 milioane de lei, Avicola Buzău și Agrisol Internațional, fiecare cu afaceri, de peste un sfert de miliard de lei. Clasamentul este completat de Interagroaliment SRL, Galli Gallo SRL, Banvit Foods SRL, Avicola Brașov, Fermador SRL și Avicola Focșani.“Este de remarcat faptul că 8 din 10 companii sunt crescători de păsări, dovadă a apetitului românilor pentru acest tip de consum, companii urmate de cele din sectorul creșterii porcilor. Principalul jucător din piață, Smithfield România, crescator de porcine din vestul țării, aduce 28% din cifra de afaceri din Top 10”, spun analiștii.În sectorul producției de carne, locul secund, după Smithfield Prod, este ocupat de Unicarm SRL, cu o cifră de afaceri de 651,3 milioane de lei, Aaylex Prod SRL, cu business de 472,8 milioane de lei și Caroli Foods SRL cu 429,7 milioane de lei. Topul este completat, în ordinea cifrei de afaceri înregistrată în 2016, de Agricola International SA, Recunostința ProdCom Impex SRL, Elit SRL, Diana SRL, Aldis și Scandia Food.“Interesant este că cifra de afaceri, în acest sector, nu este direct proporțională cu numărul de angajați (ex: Smithfield), diferența fiind generată în primul rând de eficientizarea proceselor tehnologice”, mai spun cei de la KeysFin.“Rezultatele vin să confirme, în mare măsură, investițiile semnificative ale jucătorilor din piață. Carnea de porc și cea de pasăre sunt în prim-plan, consumul pe piața internă fiind în continuă creștere. De remarcat este evoluția semnificativă a exporturilor în acest sector, care cunoaște un trend ascendent, dublat de o diversificare tot mai mare a piețelor de destinație”, au declarat experții KeysFin.CALITATEA ȘI PREȚUL. PROVOCĂRILE DIN PIAȚA CĂRNIIPiața cărnii a trecut, în ultimii ani, printr-un proces de maturizare și consolidare. Pe fondul investițiilor semnificative, gama de produse a crescut, iar calitatea acestora a evoluat semnificativ.“Într-o piață în care trendul vânzărilor era dat în primul rând de preț, comportamentul de consum a început să se schimbe. Din discuțiile avute cu jucătorii din piață, am sesizat că românii au început să mizeze mai mult pe calitate. Este un trend în formare, însă cu valențe extrem de pozitive. De la parizerul no-name, aflat în topul vânzărilor în trecut, clienții și-au reorientat consumul către produse mai sănătoase”, afirmă experții KeysFin.“Trendul ,,Healthy’’, fără E-uri, aditivi etc. a atras un număr tot mai mare de clienți, iar producătorii și importatorii au urmat această direcție. Românii au început să aleagă carnea și mezelurile de calitate”, au mai spus aceștia. 2018 este considerat de experții de la KeysFin drept un an semnificativ pentru piața cărnii. Focusul investitorilor se va muta, în mare parte, pe exporturi. Pe plan intern, principala provocare o va reprezenta inflația, creșterea prețurilor urmând să influențeze într-o proporție semnificativă evoluția vânzărilor. “Apetitul pentru consum, pe fondul creșterilor salariale, va compensa în mare parte dinamica prețurilor, stimulând, totodată, diversificarea gamei de produse. Investitorii vor insista tot mai mult pe optimizarea formatelor de comercializare și, mai ales, pe promovare, investițiile în publicitate anunțându-se a fi peste cele din anul precedent”, au mai spus experții KeysFin.