Volei feminin: CSM Volei Alba Blaj - Galatasaray, în semifinalele turneului Final Four al Ligii Campionilor

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, susţine că nu a ştiut că avocatul său, Michael Cohen, i-a plătit actriţei Stormy Daniels 130.000 de dolari ca să nu vorbească despre relaţiile ei sexuale cu Trump, relatează Reuters. El s-a referit joi pentru prima oară în public la acest scandal.Într-o discuţie cu reporterii la bordul aernoavei prezidenţiale Air Force One, Trump a răspuns "nu" când a fost întrebat dacă a fost informat despre plata către actriţă - pe numele ei adevărat Stephanie Clifford - şi "nu, nu ştiu" la întrebarea dacă ştie de unde au provenit banii.Cohen a recunoscut deja că a plătit-o pe Daniels în cadrul unui acord de confidenţialitate, dar a susţinut că a folosit propriile sale fonduri. Foto: (c) CBSNews/60 MINUTES/Handout via REUTERSLuna trecută, Daniels i-a intentat un proces lui Cohen, cerând rezilierea acordului semnat în octombrie 2016. Într-un interviu acordat emisiunii "60 minutes" a reţelei CBS, ea a afirmat săptămâna trecută că a avut relaţii sexuale cu Trump o singură dată, în 2006, când ea avea 27 de ani, iar actualul preşedinte 60, dar acesta a păstrat ulterior legătura cu ea.Avocatul actriţei, Michael Avenatti, a comentat pe Twitter prima declaraţie publică directă a preşedintelui despre scandal: "Nu se poate vorbi de un acord dacă una din părţi susţine că nu ştie nimic despre el". Good (actually GREAT) things come to those who wait!!! The strength of our case just went up exponentially. You can't have an agreement when one party claims to know nothing about it. #nodiscipline #thanksforplaying #basta— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) April 5, 2018Avenatti a cerut luna trecută unei instanţe federale să-i audieze pe Trump şi pe Daniels, dar judecătorul a apreciat că este prematur. AGERPRES/(AS - editor: Marius Hosu, editor online: Adrian Dădârlat)