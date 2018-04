Maestrul japonez al desenelor animate "anime", Isao Takahata, a murit la vârsta de 82 de ani

Realizatorul japonez de filme de animaţie "anime" Isao Takahata, cofondator al studioului de animaţie Ghibli şi cunoscut în special pentru pelicula "The Grave of the Fireflies", a murit la vârsta de 82 de ani, au confirmat vineri reprezentanţi ai studioului, citaţi de AFP şi DPA.

