SUA vând către Arabia Saudită arme în valoare de 1,31 miliarde de $

11:10

Realizatorul japonez de filme de animaţie "anime" Isao Takahata, cofondator al studioului de animaţie Ghibli şi cunoscut în special pentru pelicula "The Grave of the Fireflies", a murit la vârsta de 82 de ani, au confirmat vineri reprezentanţi ai studioului, citaţi de AFP şi DPA.