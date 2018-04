Peste 8.000 de sancţiuni contravenţionale au dat poliţiştii în Joia Mare

10:45

The Empty Shop este un magazin cu scop umanitar, cu puncte de colectare în alte 12 mall-uri din România. Centrul comercial de la Galaţi îşi propune să strângă cel puţin 500 de kilograme de haine, în două săptămâni, pe care „Let’s Do It, Romania” le va distribui către 1.000 de familii nevoiaşe.