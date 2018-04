Un român moare în direct, în timp ce dă sfaturi într-o biserică: “Fraților, nu fiți supărați“

21:00

Bărbatul din Vaslui, declarat mort de autorități, deși este viu, a apelat din nou la instanţă pentru a se constata că este în viaţă, după ce, iniţial, a pierdut procesul. Constantin Reliu, în vârstă de 63 de ani, care a pierdut procesul prin care încerca să demonstreze că, deşi a fost declarat mort pe cale […] The post Incredibil! Bărbatul declarat mort, deși trăiește, se chinuie să demonstreze că e viu! Ce le-a cerut, disperat, magistraților appeared first on Cancan.ro.