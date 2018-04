Cea mai cunoscută insulă turistică din Filipine, Boracay, se va închide șase luni pentru curățenie

11:20

Antonia are cele mai frumoase amintiri despre Paște. Jurata ”The Four – Cei 4” se bucură de fiecare dată de sărbători alături de cei dragi, iar anul acesta, nu face excepție. Antonia mărturisește că, de sărbători, cel mai important pentru ea este să se înconjoare de cei dragi, astfel că planul e făcut pentru zilele […] Post-ul Antonia are cele mai frumoase amintiri despre Paște. Jurata ”The Four – Cei 4”, mărturisiri emoționante apare prima dată în Libertatea.ro.