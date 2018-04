Atac ARMAT într-o universitate din Turcia! Patru persoane au murit!

09:30

Pregătiți să intre în luptă, sâmbătă, de la ora 20.00, la Antena 1, challengerii aduc cu ei la ”The Four – Cei 4” toate armele secrete pentru a reuși să câștige un scaun. Unii dintre ei își găsesc puterea în susținătorii care le sunt alãturi și îi încurajează. Cel mai tânăr susținător, Bryan Ezra, are doar 10 luni, dar deja este obișnuit să își însoțească mama la spectacole. ”E obișnuit să meargă la cântări, îi place atmosfera aceasta, o are în sânge. Acasă, cum vede un microfon, începe să cânte...