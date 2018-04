Soția lui Cornel Patrichi, mesaj emoționant la doi ani de la moartea coregrafului: „Ai răbdare până la prima îmbrățișare printre stele!”

07:50

Prognoza meteo 6 aprilie. Vești proaste de la meteorologi! Vremea se va răci față de ziua precedentă. Cerul va prezenta înnorări şi se vor semnala precipitaţii la munte, în sud-vestul și centrul teritoriului și pe arii restrânse în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 20 grade, iar cele minime între 3 și 11 […] The post PROGNOZA METEO 6 APRILIE: Vremea se răcește! Sunt anunțate ploi însoțite de descărcări electrice appeared first on Cancan.ro.