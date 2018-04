EXCLUSIV/Paula Seling muncește de Paște: “Am fost invitați să cântăm”. De Înviere nu mănâncă miel, ci… supă de măcriș

12:30

Ioana Voicu, frumoasă coprezentatoare a emisiunii „Se zice că…”, de la TVR 2, se numără printre vedetele care respectă datinile de Paște. Fiică lui Mădălin Voicu a povestit că in familia sa traditiile au fost respectate şi că încearcă, in fiecare an, să le păstreze si ea. Ioana și-a amintit cu plăcere și despre episoadele […] Post-ul Mădălin Voicu își păcălea mereu fiica de Paște. Ioana era convinsă că iepurașul mănâncă morcovul pe care i-l lăsa în coș apare prima dată în Libertatea.ro.