liveTEXT » ACUM se joacă Poli Iași - Viitorul

Leanna Bartlett, 32 de ani, fotomodel de origine ucraineană, e o fanatică a mișcării, mergând zilnic la sală și alergând pe nisip."Petrec mult timp pe plajă. Am crescut la malul Mării Negre", spune Leanna, care are 2,5 milioane de urmăritori pe Instagram. Leanna a apărut și într-un film, The Other Woman, cu Cameron Diaz în rolul principal.