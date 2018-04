Bebelusul sufera de o boala rara si are dureri cumplite, dar mama lui a gasit o solutie INTERZISA pentru a-l vindeca. Ce spun medicii despre metoda femeii

09:50

Răsturnare de situație în cazul lui Dumitru Nicolae, bătrânul din Brașov bătut crunt de doi tineri. Bărbatul de 66 de ani se află și acum în spital, sub atenta supraveghere a medicilor. Situația lui a revoltat și emoționat sute de oameni, care s-au mobilizat pentru a-l ajuta. Cu toate acestea, o persoană care îl cunoaște […]