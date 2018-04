Vedeta, incatusata! A fost arestata de politie pentru acte de huliganism si dusa la tribunal. Ce se va intampla VIDEO

10:50

Raluca Pastramă și Pepe sunt cei mai fericiți părinți! Ei au două fetițe superbe, Maria (6 ani) şi Rosa (3 ani), care îi fac să se simtă împliniți. Recent, cei doi au sărbătorit-o pe cea mică. Rosa Alexandra a venit pe lume în ziua de Florii, în anul 2015. Micuța a împlinit 3 anișori, iar Raluca […] The post Raluca Pastramă și Pepe au aniversat-o fata cea mică! Rosa a împlinit 3 ani appeared first on Cancan.ro.