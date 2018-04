Românii vor fi interziși în mai multe orașe din Olanda! Nici polonezii nu au o soartă mai bună

12:00

Un român din Sângeorz-Băi moare în direct, în timp ce dă sfaturi "frățești" într-o biserică. Video-ul în care un bătrân se prăbușește la pământ în fața mai multor oameni a devenit viral pe rețelele de socializare. Chiar înainte de Paște, un bărbat în vârstă, probabil cel mai bătrân dintre cei prezenți în încăpere, a trecut […]