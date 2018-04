00:20

Suedeza Isabell Gullden, una dintre cele mai bune jucătoare ale CSM Bucureşti alături de Cristina Neagu, a opinat după victoria categorică în faţa echipei Metz Handball (34-21) din sferturile Ligii Campionilor că jucătoarele s-au întrecut pe ele însele în acest meci şi o contribuţie are şi venirea noului antrenor Per Johansson care a dus o nouă energie la echipă.''A fost cu adevărat un meci foarte bun pentru noi azi. Ştiam că va fi un meci dificil şi a fost uimitor modul în care am jucat. Am fost foarte bune în fiecare metru din teren, portarii la fel şi una peste toate am jucat foarte bine. Nu am făcut prea multe antrenamente cu Per, dar ne-a adus o energie nouă şi am luptat, pentru că era un meci de care pe care. Când eşti pe muchie, te ridici şi noi am jucat cu adevărat bine azi. Am jucat bine în apărare, ne-am retras bine, am făcut totul. E frumoasă o asemenea victorie şi vom merge la Metz să câştigăm din nou, bineînţeles. Am jucat bine în prima repriză, dar şi mai bine în repriza secundă'', a declarat Gullden, autoare a 7 goluri.Jucătoarea suedeză nu se gândeşte încă la Final Four, pentru că trebuie jucat şi meciul retur din Franţa, pe care CSM Bucureşti îl va aborda tot la vcictorie: ''Nu mă gândesc încă la Final Four, acum trebuie să jucăm la Metz. Avem acum 2 zile libere, pe care le merităm pentru că ne-am antrenat mult. Vom merge însă la Metz să câştigăm''.Extrema Iulia Curea, autoare a 3 goluri, a afirmat că schimbarea antrenorul a schimbat echipa în bine şi în acest meci nicio echipă din lume nu ar fi rezistat campioanei României:''Ăsta a fost obiectivul, am vrut să câştigăm la cât mai multe goluri. Dar mai avem un meci la ele şi mergem să câştigăm indiferent că aici am câştigat cu 13 goluri. Nu mergem să pierdem, pentru că suntem mai bune şi am arătat asta. Atunci când schimbi un antrenor este ca o bombă. Energia a fost alta, am luat-o de la capăt, am luptat împreună, am uitat tot ce a fost înainte. Despre asta e vorba, de multă energie pozitivă. A fost un timp foarte scurt, nu e ca şi cum ar fi schimbat ceva în handbal, în jocul nostru, pentru că nu am avut timp să ne pregătim foarte mult. A adus energie pozitivă, sfaturi despre mentalitatea de a învinge şi doar chestii pozitive. Dacă jucăm ca în seara asta, cred că batem pe oricine de pe planeta asta''.Curea a adăugat că nu are preferinţe pentru ce antrenor va fi pe banca tehnică în sezonul viitor: ''Nu am o dorinţă arzătoare, indiferent cine e antrenor, eu îmi fac datoria îl respect şi atâta tot''.Manşa secundă va avea loc pe 15 aprilie, la Metz.AGERPRES/(editor Teodor Ciobanu)