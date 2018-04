A DEMOLAT o autostradă suspendată, pe care tot el o construise, şi a fost ales preşedintele ţării

11:30

„Da, mă simt vizat și mă simt amenințat (...) ați văzut ce s-a întâmplat în Londra”, a spus Ghiță, într-o intervenție telefonică la Antena 3, făcând referire la otrăvirea fostului agent dublu Serghei Skripal.„Mă tem, de aceea am și fugit din România”, a susținut Sebastian Ghiță."Aş vrea să reamintesc de un celebru personaj biblic, care în urmă cu circa 2.000 de ani a trădat pentru 30 de arginţi. Ce dacă ulterior l-au apucat remuşcările? Lucrul nu s-a putut repara şi răul făcut n-a putut fi rezolvat. Evident, ca orice trădător, destinul i-a sfârşit tragic. Din această perspectivă, constat cu îngrijorare faptul că unii în mod vizibil practică astăzi acelaşi lucru cu interesele statului român. O fac la vedere, extrem de vocal şi fără pic de ruşine. Ba, mai mult, chiar par să-şi facă un titlu de glorie din asta, afectând instituţii fundamentale şi capacităţi democratice de apărare şi protecţie ale statului român. Poate ar fi bine cu toţii să reflectăm la acest episod biblic şi la astfel de personaje. O să revenim cu alte explicaţii pe măsură ce vom lămuri şi alte aspecte cu membrii comisiei", a declarat Coldea, după audierea din Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI. Declarația a fost făcută în contextul în care fostul prim-adjunct al directorului SRI a apărat protocoalele semnate de serviciul secret cu Parchetul General.”Vă dau o dezvăluire in premieră pe care am văzut-o pe pagina domnului Palada (sic), că toată această protecție oferită de ambasadele străine luptei anticorupție a făcut ca increderea românilor să scadă iarăsi in aceste ambasade si eu nu cred ca asta ne face bine”, a incheiat Ghiță.