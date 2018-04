Patreneriat Petrolul Petrolul – Olympique Lyon! ”Lupii galbeni”, pe cai mari

21:10

În 1969 am cumpărat un teren intravilan cu chitanță de mână. În martie 2002 am solicitat si instanța mi-a aprobat trecerea terenului în proprietate prin uzucapiune (l-am folosit peste 30 de ani, perioadă în care am plătit toate impozitele si taxele legale). Întrebarea este: mai poate vreun moștenitor al celui de la care am cumparat […] Post-ul LIBERTATEA TE AJUTĂ. Împroprietărirea prin uzucapiune mai poate fi contestată? apare prima dată în Libertatea.ro.