Gafă la SRI. Celebrul motto ”Patria a priori” este tradus greșit, potrivit unui reputat teolog

10:30

Şoferii români alocă, în medie, 800 de lei pentru pregătirea maşinii după terminarea sezonului rece, potrivit estimărilor AutoEco.ro. Suma este în creştere de la an la an, pe fondul învechirii parcului auto – fapt generat inclusiv de creșterea numărului de autovehicule second hand achiziționate. De asemenea, amânarea operațiunilor de verificare și reparații ale autovehiculelor duc […] Post-ul Studiu: 800 de lei costă pregătirea maşinii după terminarea sezonului rece apare prima dată în Libertatea.ro.