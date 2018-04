Obiceiuri si traditii de Paste

20:10

Luptatorul de MMA a fost luat de politie si dus in fata judecatorilor. Acesta este acuzat de agresiune si huliganism de politia din New York. Joi, acesta a ranit un alt luptator MMA in timpul violentelor de la un meci din Brooklyn, informeaza AFP.