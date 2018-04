Spania trebuie să 'respecte democraţia şi tratatele internaţionale', declară Carles Puigdemont la Berlin

04:00

Ziua mondială a sănătăţii este marcată, în fiecare an la 7 aprilie, începând din anul 1950. În 1948, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a găzduit prima întrunire la nivel mondial dedicată sănătăţii, în cadrul căreia s-a hotărât aniversarea la 7 aprilie a Zilei mondiale a sănătăţii. OMS este o instituţie specializată a Naţiunilor Unite, fiind creată la 22 iulie 1946, cu sediul la Geneva şi a cărei Convenţie a intrat în vigoare la 7 aprilie 1948.Tema principală a Zilei mondiale a sănătăţii 2018 este "Universal Health Coverage: everyone, everywhere" ("Acoperirea universală a sănătăţii: toată lumea, pretutindeni"), zi care coincide cu aniversarea a 70 de ani de la intrarea în vigoare a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Sloganul ales pentru această zi este "Health for all" ("Sănătate pentru toţi").Potrivit site-ului OMS, www.who.int, acoperirea universală a sănătăţii înseamnă că toţi oamenii pot beneficia de servicii de sănătate de calitate, unde şi când au nevoie de ele, fără a avea dificultăţi financiare. "Nimeni nu trebuie să aleagă între sănătate şi alte necesităţi" şi "acoperirea universală a sănătăţii este esenţială pentru sănătatea şi bunăstarea oamenilor şi naţiunilor" sunt două dintre mesajele postate pe site-ul citat, de Ziua mondială a sănătăţii.Statisticile prezentate de OMS arată că cel puţin jumătate din populaţia lumii nu este, în prezent, în măsură să obţină servicii de sănătate esenţiale. Aproape 100 de milioane de oameni sunt împinşi la sărăcie extremă, obligaţi să supravieţuiască cu doar 1,90 dolari sau mai puţin pe zi, deoarece trebuie să plătească pentru serviciile de sănătate din propriile lor buzunare. De asemenea, peste 800 de milioane de persoane (aproape 12% din populaţia lumii) cheltuie cel puţin 10% din bugetele gospodăriilor lor pentru cheltuieli de sănătate pentru ei înşişi, un copil bolnav sau alt membru al familiei. Ele implică aşa-numitele "cheltuieli catastrofale" pentru îngrijirea sănătăţii, care reprezintă o problemă globală.Ţările care investesc în "acoperirea universală a sănătăţii" fac o investiţie solidă în capitalul lor uman, notează www.who.int. În ultimele decenii, "acoperirea universală a sănătăţii" a reprezentat o strategie cheie pentru progres către alte obiective legate de sănătate şi de dezvoltare. "Accesul la îngrijirea esenţială a calităţii şi protecţia financiară nu numai că sporeşte sănătatea oamenilor şi speranţa de viaţă, ci protejează ţările de epidemii, reduce sărăcia şi riscul foametei, creează locuri de muncă, stimulează creşterea economică şi sporeşte egalitatea de gen", se menţionează pe site-ul OMS.În acest an, la a 70-a aniversare, OMS cere liderilor mondiali să respecte promisiunile făcute atunci când au convenit asupra obiectivelor de dezvoltare durabilă în 2015 şi să facă paşi concreţi pentru sănătate în beneficiul tuturora.În fiecare an, Organizaţia Mondială a Sănătăţii anunţă, cu mult timp înainte, o temă care acoperă un domeniu prioritar al sănătăţii publice şi este de interes global. În 2017, subiectul a fost legat de depresie, în 2016 tema aleasă a fost diabetul, iar în 2015 dezbaterea a fost axată pe siguranţa alimentaţiei. AGERPRES/(Documentare - Cristian Anghelache, editor: Horia Plugaru, editor online: Adrian Dădârlat)