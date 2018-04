Tenis: România - Maroc 2-0, în Cupa Davis; Adrian Ungur a adus al doilea punct

06:00

Mircea Daneliuc, unul dintre cei mai cunoscuţi regizori din ţara noastră, scriitor şi scenarist, în acelaşi timp, are o carieră tumultoasă ce cuprinde lungmetraje, romane şi volume de proză scurtă, fiind renumit îndeosebi pentru umorul negru din filmele subversive lansate înainte de anul 1990.Cineastul s-a născut la 7 aprilie 1943, la Hotin (azi în Ucraina). A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii din Iaşi, secţia Franceză (1966), şi Facultatea de Regie-Film a Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale" (1972), potrivit www.mirceadaneliuc.ro, www.cinemagia.ro, www.imdb.ro.În anul 1975 a debutat ca regizor în cinematografie cu lungmetrajul "Cursa", un film ce avea să anunţe genul şi tematica pentru care va opta de-a lungul carierei: înclinaţia pentru subiectele de actualitate, pe care se simte dator să o analizeze sarcastic şi incisiv. Cu filmul de debut a câştigat Premiul Asociaţiei Cineaştilor din România (1975) şi a participat la o serie de festivaluri în străinătate (Belgrad, Cairo, New Delhi, Moscova, Barcelona).Au urmat: "Ediţie specială" (1977), "Proba de microfon" (1980), "Vânătoarea de vulpi" (1980), "Croaziera"(1981), "Glissando" (1984), "Iacob" (1988).După 1990 Mircea Daneliuc a semnat regia peliculelor: "A 11-a poruncă" (1991), "Tusea şi junghiul" (1992), "Patul conjugal" (1993), "Această lehamite" (1994), "Senatorul melcilor" (1995), "Ambasadori, căutăm patrie" (2003), "Sistemul nervos" (2005), "Legiunea străină" (2008), "Marilene" (2009), "Cele ce plutesc" (2009), potrivit surselor amintite.Ca actor, a apărut şi în filmele: "Râul care urcă muntele" (regia Cristiana Nicolae), "Al patrulea stol" (regia Timotei Ursu), "Casa dintre câmpuri" (regia Alexandru Tatos), "Galax, omul păpuşă" (regia Ion Popescu-Gopo).Personalitate complexă, Mircea Daneliuc a realizat şi regie de teatru, în portofoliul său înscriindu-se spectacolele: "Emigranţii" de Mrozeck (1977), "Regele desculţ" de Paul Anghel, "O noapte furtunoasă" de I.L. Caragiale, "Doi pinguri" (2007, Teatrul Naţional Craiova). Foto: (c) ARTUR MUSTATA / AGERPRES FOTO/ARHIVA ISTORICAA colaborat constant cu actori ca Mircea Albulescu, Tora Vasilescu, Mircea Diaconu, Ştefan Iordache, Cecilia Bârbora, Valeria Seciu, Gina Patrichi, Gheorghe Dinică, Coca Bloos, Olga Tudorache, Clara Vodă.Prozator cu certe calităţi, a publicat romane precum: "Pisica ruptă" (1997, Premiul Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România), "Marilena şi câteva voluptăţi" (1999), "Apa din cizme" (2000), "Strigoi fără ţară" (2001), "Petru şi Pavel" (2003), "Ora lanti" (2007, Premiul de presă al revistei Ateneu), "Cele ce plutesc" (2009), "Ca un grătar de mici. Un picior de plai, cu şpiţul" (2013), "Pisica ruptă" (2013, ediţia a doua, revizuită şi întregită), "Andreas, Andrada" (2016). De asemenea este autor de proză scurtă ("Două spălări pe cap", 2010; "Dulci meleaguri", 2016), nuvele ("Băiatul fără sprâncene", 2012), şi piese de teatru: "Şchiopul binemirositor" (1999), "Doi pinguri" (2000), "Carlo Carlini - iluzionism" (2003, Premiul Naţional pentru Dramaturgie) şi "Femei în Ghips" (2005), "Teatru" (2017). "Marilene" (2005), un volum de şapte povestiri cu şi despre femei, a fost considerat un preludiu la lansarea filmului "Sistemul nervos".A colaborat la numeroase reviste de cultură, între care: "România literară", "Contemporanul", "Luceafărul", "Viaţa Românească" etc.După 1990 a deţinut funcţii de conducere în cadrul cinematografiei, fiind membru al Consiliului Naţional al Cinematografiei (1991-1995), membru al Oficiului Naţional Cinematografic (1998-1999). A fost director al "Alpha Films International" (1990-1995), apoi director al "ROFILM" S.A; membru în Uniunea Cineaştilor din România şi Uniunea Scriitorilor din România şi preşedinte al Societăţii Creatorilor de Film (1997-1998).I-au fost decernate Premiul Asociaţiei Cineaştilor din România (ACIN) pentru Regie ("Ediţie specială", 1977); Marele Premiu ACIN ("Proba de microfon", 1980 şi "Croaziera", 1981; "Glissando", 1984 - retras de cenzură în 1985; "Iacob", 1988); Premiul UCIN ("A 11-a poruncă", 1991); Marele Premiu UCIN ("Patul conjugal", 1993); Premiul special UCIN ("Această lehamite", 1994); Marele Premiu UCIN ("Senatorul melcilor", 1995). La 21 martie 2003, cineastul a fost distins cu Premiul "ALIA", ediţia a VI-a, acordat de revista "Adevărul literar şi artistic". Foto: (c) COSMIN HEREA / AGERPRES FOTO/ARHIVA ISTORICAA fost nominalizat pentru "Cel mai bun film" şi "Cel mai bun actor" cu filmul "Iacob" la Premiul European "Felix" (1988); cu "Glissando" la Festivalul de la Veneţia (1984); "Senatorul melcilor" a intrat la selecţia oficială a Festivalului de la Cannes din 1995.În 2015, la împlinirea a 40 de ani de la debutul în cinematografie, cineastului Mircea Daneliuc i-a fost dedicată o amplă restrospectivă de 12 filme în cadrul Festivalului Internaţional de Film Transilvania, desfăşurat la Târgu Mureş în perioada 9-11 octombrie.În 2017, Mircea Daneliuc a publicat volumul "Teatru", lansat în cadrul celei de a XXVII-a ediţii a Festivalului Naţional de Teatru, potrivit www. ziarulmetropolis.ro.