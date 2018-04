S-a aprins Lumina Sfântă la Ierusalim! De acolo va fi trimisă în toată lumea

10:40

Generalul SRI Florian Coldea a sustinut recent o declaratie de presa halucinanta in care a amenintat in direct si in care, folosindu-se de episodul in care Iuda l-a vandut pe Iisus, a pretins ca astazi asistam la acte de tradare comise impotriva intereselor statului roman. “Constat cu ingrijorare ca unii in mod vizibil practica astazi […] The post Planul Minerva: informații noi la un an de la scrisoarea celor 84 de academicieni care au avertizat în legătură cu viitorul României appeared first on Cancan.ro.