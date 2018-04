Prahova: O cisternă încărcată cu GPL s-a răsturnat la Ploieşti; nu sunt scurgeri de combustibil

12:30

În anii '90 a avut loc "Marea Privatizare" şi peste 18,75 milioane de cetăţeni adulţi au primit acţiuni la una dintre companiile din România. În prezent, sunt peste 8 milioane de astfel de acţionari înregistraţi la Depozitarul Central, de unde pot fi obţinute toate datele necesare parcurgând câţiva paşi.În cazul în care sunt persoane nu ştiu exact la ce companii sunt acţionari sau ce s-a întâmplat cu certificatul de acţionar, demersul este foarte simplu. Trebuie doar să solicite Depozitarului Central eliberarea unui extras de cont. Extrasul de cont reprezintă dovada dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute la o anumită dată pentru un emitent. Documentul poate fi obţinut direct de la Depozitarul Central sau prin poştă, în baza unei cereri la care este anexată copia actului de identitate."Tariful pentru eliberarea extrasului de cont este 6 lei. Acelaşi extras de cont se poate obţine şi de la brokerii (intermediarii) care sunt participanţi ai Depozitarului Central, dacă respectivul acţionar este în relaţie contractuală cu un astfel de intermediar", au declarat, pentru AGERPRES, reprezentanţii Depozitarului Central.În situaţia în care acele persoane au de primit dividende, atunci distribuirea acestora se face centralizat, prin intermediul Depozitarului."În cazul în care deţinătorul de acţiuni este clientul unui broker, plata se face prin intermediul Depozitarului Central şi al brokerului, iar acţionarul îşi primeşte toate dividendele în contul deschis la brokerul respectiv. În cazul în care acţionarul nu are cont deschis la un broker, acesta poate încasa dividendele fie în numerar la ghişeele agentului de plată desemnat de emitent, fie direct în contul său bancar", menţionează sursa citată.Deţinătorii de instrumente financiare care doresc să încaseze dividendele anual, sau alte sume de bani cuvenite direct în contul bancar, îşi pot înregistra codul IBAN la Depozitarul Central.Trebuie precizat faptul că, după înregistrarea codului IBAN, Depozitarul Central va transmite în fiecare an, în mod automat, toate dividendele cuvenite respectivului acţionar, în acel cont. Nu este necesară notificarea în fiecare an a contului bancar pentru încasarea dividendelor, ci doar atunci când se doreşte schimbarea celui deja comunicat.Începând cu 15 martie 2018 şi până pe 15 aprilie 2018, înregistrarea codului IBAN se va efectua fără perceperea tarifului aferent. Astfel, pentru încasarea sumelor cuvenite de la emitenţi direct în conturile bancare personale, deţinătorul de instrumente financiare (acţiuni, obligaţiuni) trebuie să transmită Depozitarului Central numai documentele necesare înregistrării IBAN-ului în baza de date a Depozitarului Central, fără să mai achite tariful pentru procesarea acestei operaţiuni.Documentele necesare sunt copie după buletin, un extras de cont de la bancă şi formularul de colectare cod IBAN. Lista emitenţilor care distribuie dividende este disponibilă pe site-ul instituţiei, respectiv www.depozitarulcentral.ro, la rubrica "Dividende plătite prin intermediul Depozitarului Central" Dacă acele persoane care deţin acţiuni de la marea privatizare din anii '90 vor să vând aceste instrumente, acest lucru se face prin brokeri."Vânzarea acţiunilor emise de societăţi care sunt tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti se efectuează, conform legii, numai prin intermediul unor societăţi specializate, numite intermediari sau brokeri (societăţi de servicii de investiţii financiare şi instituţii de credit). Lista intermediarilor - Participanţi la sistemul Depozitarului Central, cu datele de contact ale acestora, se regăseşte pe site-ul Depozitarului Central, secţiunea Participanţi/Membri", informează Depozitarul.Conform sursei citate, interesul acţionarilor pentru deţinerile proprii este în dinamică ascendentă, ca răspuns la iniţiativele de educaţie financiară şi popularizare a noţiunilor de piaţă de capital pe care Depozitarul Central, împreună cu Bursa de Valori Bucureşti şi Autoritatea de Supraveghere Financiară le întreprinde constant şi susţinut.În ceea ce priveşte deţinerile solicitanţilor, spun reprezentanţii Depozitarului, acestea sunt extrem de diversificate, adică se regăsesc acţionari în toate companiile listate pe Bursa de Valori Bucureşti. Există şi cazuri în care societăţile au fost retrase de la tranzacţionare, situaţie în care deţinătorii sunt redirecţionaţi către aceste companii. Analizând statistica, cele mai multe deţineri ale solicitanţilor rămân în cele cinci societăţi de investiţii financiare.Iniţial, prin programul de privatizare în masă 18.750.498 cetăţeni au devenit acţionari la companiile de stat. În 2013 numărul acestora a scăzut la 8.992.575, iar în 2017 la 8.476.580, adică jumătate din populaţi ţării, potrivit datelor Depozitarului Central. În Bucureşti sunt 916.767 astfel de acţionari.AGERPRES/(AS - autor: Florin Bărbuţă, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Andreea Lãzãroiu)