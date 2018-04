VACANŢA DE PAŞTE 2018. Acum așteaptă Iepurașul și numără ouăle de ciocolată, dar vacanța nu va dura prea mult! Când se întorc elevii la şcoală

14:50

Iepurașul de Paște nu are, la origini, nicio legătură cu cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, dar este așteptat cu mare bucurie, atât de cei mici, cât și de cei mari. Simbol al primăverii şi al fertilităţii, povestea lui își are originea în Germania, iar legenda sa se leagă de numele zeiţei Eostre. Elementul păgân a fost adoptat în timp de tradiţia populară creştină, deşi Biserica confirmă că urecheatul nu are nicio legătură cu Învierea Domnului.