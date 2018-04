VIDEO Imagini inedite surprinse la antrenamentul FCSB-ului de azi! MM și fiul lui Harlem Gnohere au fost în prim plan :)

12:50

Autocarul echipei de juniori de la Humboldt Broncos, care avea 28 de pasageri, a avut vineri un accident teribil, iar 14 hocheiști canadiei au murit.Potrivit presei din SUA, care citează polția canadiană, copiii aveau vârste între 16 și 21 de ani, iar în acest moment sunt cel puțin 14 morți și mai mulți răniți, dintre care trei sunt în stare gravă. This picture was just sent to us by a witness at the Humboldt Broncos crash. ...