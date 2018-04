Japonia a lansat prima unitate de infanterie marină pentru a apăra insulele revendicate de China

16:20

Jordi Sanchez, candidatul secesionist la preşedinţia guvernului Cataloniei aflat în detenţie provizorie, a fost propus sâmbătă pentru a doua oară pentru acest post de către preşedintele parlamentului regional catalan Roger Torrent, postul fiind neocupat la mai bine de trei luni de la alegerile regionale, informează EFE.Torrent l-a propus pe Sanchez - numărul doi pe lista formaţiunii JxCat (Juntos por Cataluńa, Împreună pentru Catalonia), condusă de fostul lider catalan Carles Puigdemont -, după ce a constatat că "acesta a strâns cea mai mare susţinere şi are toate drepturile politice în vigoare", cu toate că se află în închisoare.Preşedintele Parlamentului catalan, care şi-a anunţat decizia pe Twitter, nu a stabilit încă o dată pentru o sesiune a legislativului regional unde să fie dezbătută candidatura lui Sanchez, dar nu exclude că o astfel de sesiune să poată avea loc săptămâna viitoare, însă Tribunalul Suprem va trebui să autorizeze ieşirea din închisoare a lui Sanchez.Carles Puigdemont şi-a exprimat sâmbătă sprijinul pentru noua candidatură a lui Jordi Sanchez. "Trebuie să cerem acum statului (spaniol) să-şi schimbe atitudinea. Să garanteze drepturile politice ale deputatului nostru Jordi Sanchez de a fi preşedinte. Îşi păstrează intacte drepturile ca deputat şi de a fi preşedinte" regional, a declarat Puigdemont în timpul unei conferinţe de presă la Berlin, potrivit AFP.Dacă până la 22 mai nu va fi desemnat un lider regional, vor fi convocate automat noi alegeri regionale. Câtă vreme nu are executiv, Catalonia rămâne sub tutela Madridului, impusă după declaraţia de independenţă din 27 octombrie. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Andreea Lãzãroiu)