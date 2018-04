UPDATE Germania: O maşină a intrat în mulţime în oraşul Münster; mai mulţi morţi; atacatorul s-a sinucis

18:40

Câteva persoane au fost ucise şi mai multe au fost rănite, la 7 aprilie 2018, în centrul oraşului Münster, din vestul Germaniei, a anunţat poliţia germană pe Twitter, a informat AFP. Potrivit mai multor media germane, o maşină a intrat în mulţime în acest oraş din landul Rhenania de Nord-Westphalia. Poliţia locală a informat că şoferul maşinii s-a sinucis prin împuşcare, anunţă dpa şi AFP. Reuters a transmis că poliţia germană a anunţat că circa 30 de persoane au fost rănite în incidentul din Münster şi că s-au înregistrat şi "câţiva morţi, printre care s-ar afla probabil şi suspectul".***Astfel de incidente grave au mai avut loc în:21 decembrie 2017 - Un vehicul SUV a intrat în mulţimea aflată pe trecerea de pietoni într-o intersecţie aglomerată de lângă principala gară din Melbourne (sud-estul Australiei). Şoferul a fost arestat. Şapte persoane au fost transportate la spital, inclusiv un copil de vârstă preşcolară, în stare gravă. De asemenea, la locul incidentului paramedicii au acordat îngrijiri unui număr de douăsprezece persoane.10 noiembrie 2017 - Un bărbat a intrat ''în mod deliberat'' cu maşina în trecători la Blagnac, în apropierea oraşului Toulouse (sud-vestul Franţei), rănind trei tineri. Autorul a fost arestat imediat la locul incidentului şi a recunoscut că a pătruns intenţionat cu maşina în cei trei tineri în faţa unui liceu. Potrivit presei locale, cele trei victime erau de origine chineză.31 octombrie 2017 - Şoferul unei furgonete a lovit biciclişti şi trecători, în Manhattan (New York, SUA), omorând opt persoane, dintre care şase străini, şi rănind alte 11, în primul atentat comis la New York după 2001. Autorul atentatului a fost cetăţeanul uzbec Sayfullo Habibullaevic Saipov (29 de ani), care a sosit în SUA în 2010 şi figura în arhivele poliţiei pentru două delicte rutiere. Bărbatul locuia legal în SUA şi lucra ca şofer pentru Uber, după cum a confirmat compania într-un comunicat. Potrivit postului CNN, autorul atacului ar fi lăsat un bilet în furgonetă în care jura credinţă Statului Islamic.21 august 2017 - Cel puţin o persoană a fost ucisă şi alta a fost grav rănită, la Marsilia, în sudul Franţei, după ce o maşină a intrat în două rânduri în refugii de autobuz în zone diferite ale oraşului. Şoferul a fost arestat la locul incidentului. Posturile BFMTV şi France Info au relatat că individul era cunoscut ca având probleme psihice şi antecedente pentru delicte de drept comun (trafic de droguri, jaf şi posesie de arme), dar fără legături cu terorismul.19 august 2017 - Cinci persoane, între care un bebeluş, au fost rănite, după ce o maşină a intrat în plin într-o zonă pietonală a unui centru comercial din partea de nord a oraşului Sydney, Australia.18 august 2017 - După aproape opt ore de la atacul din Barcelona, chiar după miezul nopţii de 17 spre 18 august, un Audi A3 a intrat în mulţime pe faleza de pe malul mării în staţiunea balneară Cambrils, situată la 120 km sud de Barcelona, rănind şapte persoane, între care un poliţist. Unul dintre răniţi a murit ulterior la spital. Toţi cei cinci atacatori au fost ucişi de poliţie.17 august 2017 - O furgonetă a pătruns pe bulevardul Las Rambla, principala arteră turistică din Barcelona, Spania, a parcurs circa 600 de metri prin mulţimea de pietoni, apoi s-a izbit de un chioşc, iar şoferul a fugit. Atacul s-a soldat cu 16 morţi şi peste 125 de răniţi, printre aceştia aflându-se şi trei români. Cei cinci indivizi din maşină au fost ulterior împuşcaţi mortal de poliţie.14 august 2017 - Un automobil a intrat într-o pizzerie din localitatea Sept-Sorts din apropierea Parisului; incidentul s-a soldat cu moartea unei fetiţe în vârstă de 13 ani şi rănirea gravă a patru oameni. Alte opt victime au suferit răni uşoare.9 august 2017 - Un autovehicul a lovit un grup de militari din cadrul operaţiunii Sentinelle, în suburbia Levallois-Perret, din nord-vestul Parisului, rănind şase militari, dintre care doi în stare gravă. Vehiculul implicat a fugit. Câteva ore mai târziu suspectul a fost arestat pe o autostradă între Paris şi Boulogne-sur-Mer.28 iulie 2017 - O persoană a murit şi alte câteva au fost rănite după ce un bărbat a intrat cu maşina în mulţime în centrul capitalei finlandeze Helsinki.19 iunie 2017 - Darren Osborne a intrat cu o camionetă într-o mulţime de credincioşi musulmani, care ieşeau dintr-o moschee din Londra după rugăciune, în Finsbury Park. Un bărbat a murit pe loc şi alte 11 persoane au fost rănite.3 iunie 2017 - Trei atacatori aflaţi la bordul unei camionete au intrat în plin într-o mulţime de pietoni în zona Podului Londrei din Marea Britanie, apoi au condus până la Borough Market, o piaţă din apropiere, unde au coborât din vehicul şi au înjunghiat la întâmplare trecătorii, până când au fost împuşcaţi mortal de poliţişti. Opt oameni au fost ucişi şi 48 au fost răniţi.Cei trei purtau imitaţii de veste cu explozivi. Cei trei atacatori au fost identificaţi drept Khuram Butt (27 de ani), Rashid Redouane (30 de ani) şi Youssef Zaghba (22 de ani).18 mai 2017 - O maşină a intrat în pietoni în Times Square din New York, ucigând o persoană şi rănind 20.7 aprilie 2017 - Rakhmat Akilov, un etnic tadjik care în perioada şederii sale în Suedia a ajuns sub influenţa unei celule tadjice a grupării Statul Islamic, a intrat cu un camion în mulţimea de pe o stradă comercială din centrul oraşului Stockholm. Cinci persoane au murit şi 15 au fost rănite.22 martie 2017 - Khalid Masood a intrat cu autoturismul în pietonii de pe podul Westminster din Londra. După ce a reuşit să înjunghie un poliţist, a încercat să intre în clădirea Parlamentului, înainte de a fi împuşcat mortal de forţele de securitate. Poliţistul înjunghiat a decedat în urma rănilor suferite. În total, au murit cinci oameni şi au fost răniţi peste 50. Printre cei decedaţi, se numără o româncă, grav rănită în ziua atacului şi decedată la 7 aprilie. Un alt cetăţean român a fost rănit.20 ianuarie 2017 - O maşină a intrat în pietoni într-o intersecţie aglomerată de lângă principala gară din Melbourne (sud-estul Australiei), ucigând şase persoane şi rănind alte treizeci. Şoferul, Dimitrios Gargasoulas, urmează să fie inculpat pentru şase capete de acuzare de omor. El ar avea probleme de sănătate mintală, dar a făcut declaraţii pro-islamiste. Incidentul nu a fost încadrat ca act terorist.8 ianuarie 2017 - Un camion a intrat într-un grup de soldaţi israelieni în zona Armon Hanatziv în Ierusalimul vechi, una dintre locaţiile intens circulate. Au murit patru persoane, 15 fiind rănite. Poliţia a anunţat că nu a fost vorba despre un accident.19 decembrie 2016 - Un camion a intrat într-un târg de Crăciun din centrul Berlinului, făcând 12 morţi şi 56 de răniţi. Mohamed Lahouaiej Bouhlel, aflat la volanul unui camion, a comis un carnagiu la Nisa, pe Promenade des Anglais, în plină desfăşurare a festivităţilor de Ziua Naţională a Franţei. Au fost ucise 86 de persoane şi rănite 434 de persoane. Printre cei decedaţi s-a numărat un român, alţi 4 conaţionali fiind răniţi.