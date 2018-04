O revenire cât un titlu! AZ Alkmaar şi PSV au oferit un meci de infarct: oaspeţii au fost conduşi cu 2-0, dar au marcat de trei ori în final şi sunt la un pas de titlu

20:00

Antrenorul echipei Kayserispor, Marius Şumudică, a părut descumpănit la conferinţa de presă de la finalul meciului cu Trabzonspor, pierdut de echipa sa cu 4-0. În ultimele trei etape, Kayseri a încasat 11 goluri şi nu a reuşit să marcheze. "E jenant să luăm nouă goluri în mai puţin de o săptămână. Cred că am făcut o primă repriză bună, până la primul gol primit nu ne-am mişcat rău. Apoi am căzut, a trebuit să schimb sistemul. Am luat trei goluri în mai puţin de 15 minute, parcă eram la antrename...