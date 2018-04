SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 8 aprilie

19:20

Bucureşti, 7 apr /Agerpres/ - Finanţarea sistemului de sănătate trebuie să fie folosită în cel mai bun mod pentru acoperirea necesităţilor populaţiei şi nu pentru profitul furnizorilor de servicii, iar o schimbare radicală este necesară în asigurarea asistenţei sanitare, care să fie departe de interesele comerciale şi mai aproape de interesele populaţiei, afirmă şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, în mesajul transmis, sâmbătă, de Ziua Mondială a Sănătăţii. "Poate cel mai important pas pentru a ajunge la acoperirea universală şi accesul universal la serviciile de sănătate este recunoaşterea că sănătatea nu este un bun comercial, aceasta fiind un drept al oricărui cetăţean şi chiar o datorie a statului la care cetăţeanul plăteşte taxe. Exista multe aspecte de abordat despre acest subiect şi există multe păreri de luat in considerare, dar esenţa problemei pentru o ţară ca România, în care finanţarea sistemului sanitar este cu mult sub media Europeană / cap locuitor, este faptul că banii alocaţi sistemului sanitar trebuie să fie folosiţi în cel mai bun mod pentru acoperirea necesităţilor populaţiei şi nu a profitului furnizorilor de servicii de sănătate", subliniază Raed Arafat, într-o postare pe Facebook, în care aminteşte că tema abordată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) în acest an este: "Acces universal la serviciile de sănătate pentru toţi şi peste tot". Şeful DSU susţine că pentru acoperirea costurilor sectorului comercial pot fi încurajate asigurările private complementare, care să nu concureze cu sectorul public. "Ştiu că această temă este una extrem de sensibilă, însă pentru acoperirea costurilor sectorului comercial pot fi încurajate asigurările private complementare şi alte modalităţi care să nu fie la concurenţă cu sectorul public care deţine un rol social major având alocată o sumă care oricum este insuficientă", spune Arafat. În opinia sa, una dintre cele mai importante măsuri care ar trebui luate în sistemul de sănătate este delimitarea sectorului privat comercial de cel public şi stabilirea unor reguli foarte clare care să meargă chiar până la interdicţia personalului medical de a lucra simultan în ambele sectoare. "Pasul de a creşte veniturile personalului din sănătate este unul foarte important însă acesta trebuie să vină şi cu alte măsuri, una şi cea mai importantă din punctul meu de vedere este delimitarea sectorului privat comercial de cel public şi stabilirea unor reguli foarte clare care să ajungă chiar şi la interdicţia de a lucra simultan în ambele sectoare, neştiind niciodată dacă medicul sau asistentul este loial locului de muncă din sectorul public şi dacă într-adevăr acesta deserveşte interesul pacienţilor corect sau încearcă să-i plimbe între cele două sectoare şi să-i facă să plătească cât mai mult posibil fără a ţine cont de posibilităţile lor şi problemele lor", afirmă şeful DSU. Potrivit acestuia, "indiferent de discuţiile despre salarii şi sporuri din aceste zile", în general veniturile din sistemul public de sănătate "încep să atingă un nivel decent şi suficient de ridicat astfel încât să fie momentul zero pentru a decide între a lucra într-un sector sau altul, dar nu paralel în cele două". Raed Arafat atrage atenţia că sistemul sanitar, cu excepţia urgenţei, este greu accesibil, iar indiferent unde merge pacientul la un moment dat se vede "obligat să plătească sume importante din buzunar" pentru a putea să aibă acces la investigaţii şi anumite servicii esenţiale diagnosticului şi tratamentului şi care în mod normal trebuie să fie acoperite prin asigurările de sănătate publice. "Dezbaterea pe această temă trebuie să fie una extrem de amplă şi serioasă având pacientul în centrul de interes. Probabil că va fi nevoie de o amplă reaşezare a sistemului sanitar, astfel încât să asigurăm un acces universal echitabil populaţiei din România, indiferent de statul social şi nivelul de sărăcie. Primul pas însă este necesitatea recunoaşterii ca există într-adevăr o problemă gravă în ce priveşte accesul chiar şi la serviciile de bază în domeniul sanitar şi că există soluţii care nu necesită neapărat bani mai mulţi cât necesită ele o voinţă politică de a susţine o schimbare radicală în asigurarea asistenţei sanitare, departe de interesele comerciale şi mai aproape de interesele populaţiei!", punctează Raed Arafat în mesajul său cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii. AGERPRES/(AS, editor: Karina Olteanu)