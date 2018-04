Un bărbat a fost readus la viață după ce inima sa nu a mai bătut timp de 18 ORE!

03:50

În data de 6 aprilie o nouă taxă menită să reducă obezitatea a intrat în vigoare în Marea Britanie, potrivit The Economist, citat de ZF.ro. Obezitatea este o problemă care aduce industriei serviciilor medicale aproximativ 8,6 miiarde de dolari în fiecare an. Sub incidenţa noii legislaţii, băuturile care conţin mai mult de 5 grame de zahăr per 100 ml, vor fi taxaţi cu 18 penny, adică 95 de bani per litru, iar cele care depăşesc 8 grame de zahăr per 100 ml, cu 24 penny, adică 1,29 lei per litru. Producătorii de băuturi răcoritoare trebuie să reducă nivelul de zahăr pentru a evita taxarea, sau să-şi păstreze încrederea în reţetă cu riscul ca vânzările să scadă. Peste 50% dintre producători au optat deja pentru schimbarea ingredientelor, înlocuind zahărul cu îndulcitori artificiali. AG Barr, producătorul băuturii Irn-Bru, are aproape toate băuturile sub limita de zahăr. De fapt, atât de multe companii au găsit deja soluţii alternative, încât guvernul şi-a revizuit predicţia cu privire la veniturile anuale care vor fi încasate în urma aplicării taxei, de la 728 de milioane de dolari, la 336 de milioane de dolari, cât a anunţat în 2016. Cu toate acestea, cei mai mari jucători nu pot adopta această variantă deoarece nu îşi permit, la nivel de brand, să schimbe reţeta utilizată. Branduri precum Pepsi, Coca-Cola şi Red Bull au nevoie de zahăr pentru că îndulcitorii artificiali nu pot mima efectul zahărului.