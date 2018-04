Ce nu se știa despre Dan Negru! Prezentatorul TV a mărturisit totul în cadrul unui interviu: ”Mama și tata au fost căsătoriți 45 de ani!”

20:10

Are cozi razda, e pasionat de graffiti, se dă cu placa, se îmbracă original, are stilul lui în tot ceea ce face și în tot ceea ce cântă! E vorba de nimeni altul decât Lu'Chan, un tânăr care are muzica în sânge. Face muzică de peste 12 ani, atunci a avut primul concert și de atunci nu s-a mai oprit.