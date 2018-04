Futsalul, batjocorit! Bolnavii închipuiţi de la Informatica Timişoara şi-au trimis juniorii să simuleze accidentări la Galaţi. ”Cădeau după duel umăr la umăr şi se văitau de dureri la gleznă”

23:20

Tehnicianul Concordiei Chiajna, Ion Moldovan, nu şi-a menajat elevii la finalul meciului cu Dinamo, spunând că mijlocaşii au dat peste cap întregul plan tactic. Dinamo a construit cu foarte multă lejeritate, profitând de spaţiile mari lăsate de oaspeţi, lucru care l-a scos din minţi pe antrenorul ilfovenilor. "Una am pregătit, alta am jucat. Am lăsat spaţii foarte mari echipei Dinamo, iar asta m-a nemulţumit cel mai mult. Nu am înţeles această tendinţă a jucătorilor noştri de a ataca, contrar a...