George Țucudean surprinde! A spus în premieră povestea transferului său la Viitorul: "Stăteam acasă și așteptam să merg în Italia"

Florin Bratu a prins curaj după victoria lui Dinamo cu Concordia Chiajna, scor 3-1. Antrenorul "câinilor" e convins că acesta este cel mai bun meci din play-out pentru echipa sa. "Cred că am făcut o partidă bună, am reuşit să înscriem repede, am reuşit să fim în joc. Am capacitat jucătorii, am făcut un joc bun şi datorită atitudinii. Nu e uşor să joci pe un stadion gol, vreau să le mulţumesc celor care au fost în această seară la meci. ...