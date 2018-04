OMS îndeamnă liderii lumii să facă paşi concreţi pentru a asigura acoperirea universală cu servicii medicale

13:00

Principalele evenimente care vor avea loc în săptămâna 9 - 15 aprilie 2018:*** Moţiunea simplă "Absorbţia banilor comunitari, o catastrofă marca PSD-ALDE" împotriva ministrului de resort Rovana Plumb, înaintată de grupurile parlamentare PNL şi PMP din Senat, urmează să fie dezbătută şi votată în plen marţi, 10 aprilie."Stimată doamnă ministru Rovana Plumb, dacă aveţi decenţa necesară, vă solicităm în mod expres să demisionaţi de la conducerea Ministerului Fondurilor Europene! Aţi dovedit că nu sunteţi în stare să aduceţi în ţară banii pe care Uniunea Europeană ni i-a pus la dispoziţie. Uniunea ne dă, dar nu ne bagă şi în traistă", transmit senatorii PNL şi PMP.Ei acuză "incompetenţa, lipsa de profesionalism, însemnând inclusiv lipsa de criterii de performanţă aplicate funcţionarilor care ar trebui evaluaţi în funcţie de proiectele implementate cu succes, delăsarea, lipsa de transparenţă de la nivelul ministerului responsabil cu gestionarea fondurilor comunitare"."Am trecut de jumătatea programării financiare 2014-2020, nu am atras decât 10% bani europeni şi riscăm să pierdem anual miliarde de euro. Anul 2017 ne-a arătat că, deşi s-au semnat contracte de finanţare, banii au întârziat să apară. De aceea, afirmăm că s-a ajuns în România la pierderea încrederii beneficiarilor în şansa de accesa bani europeni pentru proiecte viabile. În final, această lipsă de încredere va alimenta încrederea românilor în construcţia europeană şi acest lucru este foarte grav", se afirmă în moţiune.*** Prima şedinţă a Comisiei naţionale pentru trecerea la moneda euro va avea loc joi, 12 aprilie.Subiectul central al reuniunii va fi diagnoza criteriilor de convergenţă pentru adoptarea monedei unice europene.Pe 28 martie, a fost publicată în Monitorul Oficial OUG 24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro."Consider că aderarea la moneda euro este cel mai important proiect după aderarea României la Uniunea Europeană. În consecinţă, printr-o ordonanţă de urgenţă vom înfiinţa Comisia naţională de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro. Această comisie va avea rolul de a pregăti calendarul de intrare a României în Mecanismul Unic de aderare la moneda euro, precum şi acţiunile necesare pentru pregătirea economică, dar şi a societăţii româneşti pentru acest pas important", declara premierul Viorica Dăncilă.Conducerea comisiei este formată din doi preşedinţi, prim-ministrul şi preşedintele Academiei Române, şi doi vicepreşedinţi - guvernatorul BNR şi vicepremierul pe probleme economice.*** Pledoariile finale în dosarul "Gala Bute", aflat în faza de apel la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, urmează să fie prezentate vineri, 13 aprilie.La termenul precedent, avocatul Elenei Udrea a informat că aceasta se află în Costa Rica, vrea să dea o declaraţie în dosar, însă nu poate fi prezentă la proces din motive medicale.Avocaţii inculpaţilor au cerut un termen mai lung pentru pregătirea concluziilor finale."Nu putem pregăti apărarea într-un termen scurt, în acest dosar atât de important. Nu ne putem juca cu vieţile oamenilor", au spus ei, însă judecătorii au menţinut data de 13 aprilie.Tot pe 13 aprilie vor fi audiaţi Rudel Obreja, Tudor Breazu, precum şi omul de afaceri Adrian Gărdean, ultimul fiind martor-denunţător în dosar.Elena Udrea a fost condamnată de ÎCCJ, în primă instanţă, pe 29 martie 2017, la şase ani de închisoare cu executare în dosarul "Gala Bute" pentru luare de mită şi abuz în serviciu.În acelaşi dosar, Rudel Obreja, fost preşedinte al Federaţiei Române de Box, a fost condamnat la cinci ani închisoare cu executare, iar Tudor Breazu, administratorul terenurilor de la Nana deţinute de Elena Udrea, a primit trei ani de închisoare cu executare.Ion Ariton, fost ministru al Economiei, a fost achitat pentru acuzaţiile de participaţie improprie la abuz în serviciu şi folosire a influenţei în scopul obţinerii de foloase necuvenite.Ştefan Lungu, fost consilier al Elenei Udrea, a primit un an şi şase luni cu suspendare, Gheorghe Nastasia, fost secretar general în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, a primit patru ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Naţionale de Investiţii, trei ani de închisoare cu suspendare, şi Dragoş Marius Botoroagă, administratorul unei firme, doi ani şi şase luni cu suspendare.ÎCCJ a mai decis ca fostul ministru Elena Udrea să plătească aproape 3 milioane euro despăgubiri.În acelaşi dosar, instanţa a dispus ca Rudel Obreja să plătească în solidar cu partea responsabilă civilmente, SC Euro Box Promotion SRL (fostă SC Europlus Computers SRL), către Ministerul Finanţelor, prin ANAF, suma de 737.507 lei cu titlu de despăgubiri civile. Totodată, i se confiscă suma de 3.000.000 lei.Potrivit DNA, Udrea a coordonat un sistem prin care persoanele cele mai apropiate ei, şi anume Lungu, Topoliceanu, Nastasia şi Breazu, au primit, cu ştiinţa sa, sume de bani de la reprezentanţii unor societăţi comerciale pentru a le garanta plata la timp a lucrărilor finanţate de ministerul pe care inculpata îl conducea.Anchetatorii spun că sumele obţinute au intrat fie nemijlocit în patrimoniul Elenei Udrea (în numerar ori prin plata unor bunuri şi servicii), fie în patrimoniul unor persoane indicate de aceasta (organizaţia Bucureşti a PDL şi Rudel Obreja).Udrea mai este acuzată că a determinat alţi funcţionari din minister să îşi încalce atribuţiile, cu prilejul achiziţiei de servicii de publicitate la 'Gala Bute', prejudiciind bugetul instituţiei şi creând un folos necuvenit pentru Rudel Obreja.*** Festivalul Spotlight se va desfăşura în perioada 12 - 15 aprilie, în Capitală, urmând să fie proiectate, în premieră, imagini uriaşe pe Muzeul Antipa, Palatul Ştirbei şi Arcul de Triumf.Potrivit organizatorilor, în această perioadă, Calea Victoriei va deveni o expoziţie itinerantă în aer liber. Harta instalaţiilor de lumină va fi extinsă anul acesta cu noi spaţii din Bucureşti. Astfel, pe lângă traseul deja consacrat - Calea Victoriei între Biblioteca Centrală Universitară şi Splaiul Independenţei, clădiri emblematice vor face parte în premieră din programul celei de-a patra ediţii Spotlight, organizată de Primăria Capitalei prin ARCUB.Un alt element de noutate este concursul internaţional de video mapping pe faţada Palatului CEC.Cu o temă inspirată de celebrarea Centenarului, ediţia Spotlight din acest an este intitulată "United We Shine" şi aduce la Bucureşti 27 de instalaţii, proiecţii şi sesiuni de video mapping din Franţa, Australia, Israel, Germania, China, Rusia, Italia, Spania şi România.Pentru prima dată la Spotlight, lucrări de artă impresionante vor fi proiectate pe faţadele următoarelor clădiri: Muzeul Antipa, Palatul Ştirbei, Arcul de Triumf, Teatrul Odeon, clădirea Ministerului Afacerilor Interne şi Ateneul Român. Primăria Municipiului Bucureşti şi Teatrul Naţional Bucureşti devin locaţiile unor sesiuni de video mapping spectaculoase. În premieră, Piaţa Universităţii găzduieşte între 12 şi 15 aprilie o instalaţie de lumină şi sunet din Israel, iar Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - o instalaţie interactivă din România.Pentru deschiderea ediţiei Spotlight din acest an, una dintre cele mai căutate trupe high-tech de dans şi lumini ale momentului - Light Balance din Ucraina - aduce la Bucureşti un spectacol care a făcut senzaţie în Marea Britanie, Germania, Coreea de Sud, Arabia Saudită şi China, precizează organizatorii.Programul Spotlight începe, în fiecare zi de festival, de la ora 20,30 şi se încheie la ora 23,00. AGERPRES/(autor: Claudia Stănescu, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)