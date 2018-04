Andreea Bălan a făcut show înainte de Înviere: a bătut ditamai iepuroiul, a făcut drifturi în magazin, apoi… / VIDEO

15:50

O cisternă încărcată cu 35.000 de litri de GPL s-a răsturnat sâmbătă după-amiază în municipiul Ploieşti. La faţa locului nu sunt sesizate scurgeri de GPL, traficul fiind însă blocat preventiv. Potrivit ISU Prahova, accidentul s-a petrecut în cartierul Mihai Bravu, la faţa locului intervenind două autospeciale de lucru cu apă şi spumă şi ambulanţa SMURD, […]